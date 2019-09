Ozana Barabancea, din nou în costum de baie. Cum a reacționat Mihaela Rădulescu atunci când a văzut-o

Ozana Barabancea a fost unul dintre personajele cu greutate în showbiz-ul românesc. Spun ”a fost” pentru că vedeta Antena 1 a slăbit spectaculos, în ultimii doi ani, iar acum se poate lăuda cu o siluetă care nu poate trece neobservată. Așa s-a întâmplat recent, când Ozana s-a pozat în costum de baie, iar Mihaela Rădulescu nu a putut să nu reacționeze la așa o imagine.

De când a dat jos peste 60 de kilograme, Ozana Barabancea se simte bine în pielea ei. Și are și cu ce! Așa că imaginile cu ea în ținute tot mai îndrăznețe au devenit o normalitate pe conturile de socializare. Iar vedetele, printre care și Mihaela Rădulescu, foarte activă pe Facebook și Instagram, nu a rezistat să nu reacționeze. Vezi imaginea cu Ozana în costum de baie, în galeria foto!

‘Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operaţii într-una. Operaţia a durat cinci ore, am găsit o sculptoriţă în piele. Mi-au scos de pe burtă vreo 5 kilograme de grăsime pe care au aruncat-o, iar această procedură este foarte dureroasă. Am o tăietura de jur împrejur, se cheamă lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe şolduri şi mi-a pus-o ca pe o paturică si am ajuns să am şi fese, eu care nu am avut în viata mea fese, apoi am ţinut neapărat să-mi facă la ochi blefaroplastia pentru că vedeam la prim plan cum ochiul drept are o pleoapă care cade oarecum peste gene‘, a declarat Ozana Barabancea pentru Antena Stars.