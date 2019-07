Ce notă a luat la bacalaureat fiul Ozanei Barabancea. Reacția vedetei Antena 1

Ozana Barabancea a trecut anul acesta prin emoții imense. Fiul său, Andrew, a susținut Bacalaureatul, iar fiica sa, Capacitatea. Ce note a reușit să ia tânărul la examenul maturității și ce mesaj le-a transmis artista celor doi copii?

Ce notă a luat fiul Ozanei Barabancea la Bacalaureat?

Ozana Barabancea a terminat sezonul cald cu emoții mari pentru ambii copii. Andrew și Gloria au avut de susținut examene foarte importante, Bacalaureatul și Capacitatea. De azi, fiul cunoscutei cântărețe se gândește la admiterea la facultate, pentru că de Bacalaureat a reușit să treacă cu brio. „Am luat si BACUL!!!! Am luat şi CAPACITATEA! Doamne, multumesc din suflet! Felicitari tuturor copiilor! Pentru cârcotaşi vă amintesc că presiunea părintilor sau a presei nu ajută nimănui! (…)

Semnează o mama de băiat, băiat care a luat Bacul destul de onorabil, şi de fata absolventă de Capacitate!!!! Avem un matur în familie!!! Mulţumim tuturor profesorilor pregătitori! Am avut un an greu! Numai eu ştiu cum a fost acest an! Vă binecuvântez pe toţi!”, a scris Ozana Barabancea. Andrew a reușit să obțină media 7,11 la examenele din cadrul Bacalaureatului.

Ozana Barabancea, lacrimi de bucurie datorită fiului

