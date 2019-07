Ozana Barabancea a pozat în costum de baie, fără inhibiții. Toți au fost atenți la pielea de pe mâini și de pe picioare

Ozana Barabancea este atât de mândră de corpul său încât a reușit într-un final să-și facă curaj să posteze o fotografie în costum de baie. Artista arată superb, iar fanii o încurajează să-și arate mai des trupul.

Cunoscuta artistă se bucură de sezonul estival. Aceasta s-a lăsat fotografiată în costum de baie. În stilul caracteristic, pe lângă piesa vestimentară aleasă, accesoriile vizibile și rujul roșu nu au lipsit. De când a slăbit, interpreta a fost într-o continuă schimbare și remodelare corporală. Acum pare că a ajuns la formele și greutatea dorite, așa că a decis să se bucure de trupul său, ceea ce este echivalentul a un templu al fiecăruia. Felul în care arată acum este dovada suferințelor pe care le-a avut de suportat, pentru că a avut parte de numeroase intervenții pentru a arăta așa.

„Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operaţii într-una. Operaţia a durat cinci ore, am găsit o sculptoriţă în piele. Mi-au scos de pe burtă vreo 5 kilograme de grăsime pe care au aruncat-o, iar această procedură este foarte dureroasă. Am o tăietura de jur împrejur, se cheamă lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe şolduri şi mi-a pus-o ca pe o păturică și am ajuns să am şi fese, eu care nu am avut în viata mea fese, apoi am ţinut neapărat să-mi facă la ochi blefaroplastia pentru că vedeam la prim plan cum ochiul drept are o pleoapă care cade oarecum peste gene”

