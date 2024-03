Ovidiu Lipan Țăndărică a fost căsătorit o singură dată în viață. Motivul divorțului, dar și ce i-a urat soția din Germania, la despărțire. Cu ce se ocupă unicul lor fiu?  EXCLUSIV

Vestitul toboșar Ovidiu Lipan ”Țăndărică” (71 de ani), devenit celebru cu trupa Phoenix, a fost căsătorit, în anii 80, în Germania, unde locuia, la acea vreme. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre Sabina, mama fiului său, Alexander, pe care a adorat-o și căreia și acum îi poartă un real respect. Ce i-a urat femeia, scriitoare, de profesie, la despărțire, aflați din confesiunile impresionante ale instrumentistului de top.

Ovidiu Lipan ”Țăndărică”, toboșarul trupei Phoenix, ne-a dezvăluit cum a decurs dialogul cu fosta soție, Sabina, în ziua în care el i-a mărturisit că vrea să revină în România, de dor, dar și pentru a-și continua activitatea muzicală:

”Fosta mea soție, având în Germania un trust de presă și fiind legată de serviciu, nu a putut să mă însoțească în România, a preferat să rămână în țara ei natală. Am vorbit, ca doi oameni maturi, ne-am înțeles, m-a înțeles, ceea ce e mare lucru. Ne-am despărțit prietenește, dar nici că se putea în alt fel, este o femeie deșteaptă, de cultură, un om extrem de înțelegător.

Când i-am spus că vreau să mă întorc în România, că mă topesc de dor, Sabina m-a privit cu blândețe și mi-a zis: ””Du-te și fă-ți drumul tău în viață!””. Așa că am revenit acasă, m-am întors, la publicul meu, ca să fac muzică, artă, departe însă de a mă implica în vreo grupare politică.

Am revenit în România, am lăsat totul acolo, în Germania, pentru că eu, aici, în țara mea, am vrut și vreau să trăiesc, să mă desfășor ca artist, aici mă simt eu cel mai bine”.