Interviu cu Ovidiu Lipan Țăndărică, în ziua în care a împlinit 71 de ani. De ce nu primește pensie în România: ”Nici măcar un leu!” EXCLUSIV

Ovidiu Lipan Țăndărică, toboșarul legendarei trupe Phoenix, a împlinit astăzi 71 de ani. Susține însă că se simte ca la 48, plin de energie, de optimism, și pus pe fapte mari, în cultura românească. În exclusitate pentru Playtech Știri, vestitul artist, atât de îndrăgit, în întreaga lume, ne-a oferit un interviu sincer, de suflet, în care ne-a vorbit cu tâlc despre iubire, starea de spirit a românilor, dar și despre marea lui pasiune, muzica.

Ovidiu Lipan Țăndărică este un munte de energie, și acum, la vârsta de 71 de ani. Cum își menține optimismul și pofta de viață, în ciuda trecerii timpului?

Iată ce ne-a declarat sărbătoritul zilei, referitor la starea lui de spirit, de invidiat:

Citiți și: Ce ritual de purificare are vedeta: ‘Durează 20 de minute’

Ovidiu Lipan Țăndărică a locuit, ani la rând, în Germania, însă a ales să revină în România, unde se simte cel mai bine, atât ca om, cât și ca artist. El ne-a vorbit și despre felul în care suntem priviți, ca nație, în Occident:

Vestitul artist ne-a mai dezvăluit și cine i-a dat numele de scenă, Țăndărică, dar și de ce nu l-a înregistrat la OSIM, așa cum procedează toți artiștii, din showbiz, pentru protejarea mărcii:

Dispariția fulgerătoare a artistei Rona Hartner l-a îndurerat pe Ovidiu Lipan Țăndărică, ei doi bifând, de-a lungul anilor, numeroase colaborări de succes. Acesta și-a exprimat regretul că actrița a plecat, din această lume, mult prea devreme:

Am petrecut împreună niște momente importante, pe scenă, am multe amintiri magice din acele concerte de neuitat”.

Întrebat de Playtech Știri, ce părere are despre pensiile cântăreților, din România, mult prea mici, de altfel, în comparație cu valoarea lor artistică, Ovidiu Lipan Țăndărică a menționat:

”Cred că va trebui să se găsească un echilibru, în România, să se investească mai mult în binele tuturor oamenilor. Eu, de pildă, în România nu primesc nimic, nu am pensie nici măcar un leu.

Toată viața am fost și voi rămâne un artist liber profesionist. Am dat și am primit aplauze, un zâmbet, acestea au contat. Însă, din Germania, unde am locuit, îmi vin niște bani din drepturile de autor și de difuzare.

Important, ca artist, este să lași ceva frumos, în urmă, în această trecere pe pământ, ceva de care oamenii să-și amintească cu drag”.