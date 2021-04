Otilia Billionera, intervenție dureroasă. Ce și-a modificat permanent la corp: ”Nu îmi mai plăcea”

Chiar dacă nu a mai fost, recent, în centrul atenției, Otilia Billionera a revenit, șocându-și fanii. Solista a suferit o intervenție dureroasă, la care nimeni nu se aștepta. Ce și-a modificat permanent la corp pentru că nu-i mai plăcea cum arată.

Cine nu o știe pe Otilia Bilionera? Frumoasa artistă este, cu siguranță, una dintre cele mai plăcute prezențe feminine din showbizul românesc. Cu trupul sculptat parcă de zei, vocea senzuală și chipul de păpușă, frumoasa șatenă reușește mereu să pună pe jar inimile bărbaților, fără să depună prea mult efort.

Recent, Otilia Bilionera a revenit în centrul atenției mass-media după ce a fost supusă unei operațiuni destul de dureroase. Din fericire nu este vorba despre vreo problemă de sănătate, așa cum s-au îngrijorat fanii artistei la început, ci despre o intervenție de îndepărtare a unui tatuaj. Întrebată de ce a luat această decizie, cântăreața a mărturisit că motivele ei au fost de natură estetică.

„Nu îmi plăcea, așa că, după ce m-am gândit bine, am mers să îl scot, definitiv, de pe pielea mea. Îmi plac tatuajele, dar acela simțeam că nu mă mai reprezintă. Nu știu dacă îmi voi mai face alte tatuaje în viitorul apropiat, asta rămâne de văzut. Am mers la niște specialiști în scoaterea tatuajelor definitive, se face cu laser, a durat puțin, dar a meritat, nu mai am nicio urmă în acest moment pe locul în care era tatuajul acela.”, a declarat Otilia Bilionera, conform wowbiz.ro.