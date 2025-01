Decizia pe care Doinița Oancea a luat-o când a intrat showbiz: “Am făcut tot posibilul”. Ce spune despre salonul de tatuaje pe care îl deține alături de iubitul ei EXCLUSIV

Doinița Oancea și-a făcut debutul pe micile ecrane în serialul “Inimă de țigan”, iar de atunci a continuat să cucerească publicul cu rolurile pe care le-a avut, fiind una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe din România. În exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a vorbit despre afacerea pe care a deschis-o recent alături de partenerul său, un salon de tatuaje, dar și despre decizia luată încă de când a intrat în atenția publicului.

Doinița Oancea, despre salonul de tatuaje pe care îl deține

În 2024, Doinița Oancea și iubitul ei au deschis un salon de tatuaje, vedeta implicându-se și în această industrie. Chiar dacă actoria și cursurile pentru copii și adulți îi ocupă o bună parte din timp, ea este dedicată și noului business. Ba chiar, făcând daruri din suflet pentru oamenii dragi, aceasta s-a inspirat și a adus pentru clienții săi diferite vouchere:

„Mai e DJ Wanda în această industrie, dar, din câte știu, nu mai locuiește în România. Industria este una foarte interesantă, are legătură tot cu arta, dar pe altă zonă. Este ca orice business la început de drum, se mișcă mai greu, dar sunt sigură că o să aibă succes dacă am timp și nervi să îl promovez ca oamenii să afle de el! (râde) Nimeni nu mi-a cerut nimic pe gratis. Dacă am simțit să ofer, am făcut-o cu toată inima! Așa funcționez eu. Acum am făcut câteva vouchere pe care oamenii să le poată cumpăra dacă vor să facă daruri inedite. Nu mai bine vrei să rămâi parte din amintirea pe viață a cuiva? Acesta este un business pe care îl fac, îmi place, e interesant și mă solicită pe altă zona, dar bineînțeles că pe primul loc rămâne actoria. Acum fac și cursuri pentru adulți de actorie.”

Nu refuză ideea de a învăța să tatueze

Curajoasă, plină de umor, carismatică, Doinița Oancea este îndrăgostită de tot ce înseamnă artă, astfel că nu refuză ideea de a învăța să tatueze. Vedeta ne-a vorbit și despre cum este să lucreze alături de partenerul său într-un business:

„Eu nu sunt plină de tatuaje, dar ideea nu mi-a aparținut! A fost ideea iubitului meu, astfel că am zis da! Totul a pornit de la faptul că știm câțiva artiști. Iubitul meu, cu siguranță, nu o să se apuce de tatuat. La mine nu se știe! (râde) E foarte OK să lucrez cu iubitul. Noi împărțim un spațiu, dar fiecare are și alte treburi. Ne contrăm pe subiectele care țin de același business, dar asta nu e ceva rău! Conflictul te ajută să crești, mai ales pe un subiect de afaceri. Aceasta este părerea mea. Trebuie să vii cu argumente pro și contra ca să iasă ceva bun.”

„Consider că anumite lucruri trebuie să le ții pentru tine”

Chiar dacă a fost surprinsă de paparazzi alături de iubitul ei și a anunțat că are o relație în momentul în care a început o afacere alături de partenerul său, Doinița Oancea preferă să țină detaliile personale private:

„Ne-au surprins paparazzi. Da, nu vreau să vorbesc despre acest subiect. (n.r. viața personală) Eu nu am anunțat relația. Nu era despre asta și nu vorbesc despre relație. Dacă întreabă cineva cum ne înțelegem în afaceri, cum suntem, explic că suntem bine și atât. Toate celelalte subiecte rămân închise. Cred că este cel mai bine ca în acest moment să fie așa. Consider că anumite lucruri trebuie să le ții pentru tine.”

De ce a luat decizia de a nu vorbi de viața personală

Încă de când a intrat în atenția publicului, Doinița Oancea a preferat să fie discretă atunci când vine vorba despre partea personală. Actrița ne-a mărturisit de ce a luat decizia de a vorbi cât se poate de rar despre viața amoroasă:

„Eu de când am intrat în industrie și am fost în atenția presei, când avea 20 și ceva de ani, am vrut și am făcut tot posibilul să stau cât mai departe de tot ce înseamnă a discuta despre viața personală. Evident că la un moment dat tot vorbeam, dar nu foarte des! Am luat această decizie pentru că mă uitam tot timpul la ce se întâmplă cu oamenii publici, cu viața lor, cum e expusă în presă. Oamenii îți pun etichete: “Uite-o pe Vasilica, azi e cu X și e fericită, dar mâine nu mai e cu X, e nenorocire!”. Nu e neapărat așa! De asemenea, nici nu îmi doresc să se discute în presă de viața personală. Dacă sunt întrebată de viața profesională, cu siguranță o să vorbesc!”

Ce spune despre silueta ei

Deși nu ține nicio dietă, Doinița Oancea mereu a arătat impecabil, lucru care s-a văzut și recent, când a defilat la Bucharest Fashion Week. Artista a recunoscut că, în ultima vreme, a recurs la porții mai mari de mâncare din cauza stresului, însă își dorește să revină cât mai repede la stilul de viață pe care îl avea înainte:

„M-am îngrășat bine, dar nu se vede! (râde) Nu am o dietă, am un stil de viață la care trebuie să mă întorc și încă nu reușesc, probabil pe bază de stres și prea multă muncă. Am început să îmi dau recompense, adică dacă se termină ziua mă gândesc că trebuie să mănânc ceva bun. Și înainte mâncam tot prostii, dar probabil nu o făceam noaptea târziu sau nu recurgeam la cantitatea pe care acum o pun în farfurie. Mă simt ca un burete, mănânc tot! (râde)”

Doinița Oancea este cunoscută pentru rolurile pe care le-a avut în proiecte precum “Inimă de țigan”, „Regina”, “Sacrificiul”, “Fructul oprit”, “Lia, soția soțului meu” sau “Iubire cu parfum de lavandă”. A absolvit Jurnalismul și Filosofia, însă a urmat alt drum, apărând pe micile ecrane.

Ulterior, ea a urmat Facultatea de Teatru, dar și numeroase alte cursuri de formare. Aceasta și-a dedicat viața domeniului ales și a dorit să împărtășească și cu alții tot ce a învățat, astfel că ține cursuri de actorie pentru adulți și copii.