Organizatorii US Open, veste uriașă pentru Daniil Medvedev. Ce se întâmplă cu actualul lider mondial

Organizatorii US Open, veste uriașă pentru Daniil Medvedev. Actualul sezon a fost unul ciudat, de la problemele cu nevaccinarea lui Novak Djokovic, până la interzicerea participării jucătorilor din Rusia și Belarus la Wimbledon. Paradoxal, în acest timp, rusul Daniil Medvedev a redevenit lider mondial, detronându-l pe Nole după Roland Garros. Iar organizatorii US Open au anunțat o măsură care îi va permite lui Medvedev să-și apere titlul obținut la ediția trecută.

„Nu este ceva ce mă presează (n.r. – gândul de a deveni numărul 1 mondial], pentru că sunt foarte fericit că am reușit să o fac deja. Îmi amintesc că la Indian Wells am pierdut, nu mi-a plăcut meciul meu împotriva lui Gael Monfils. Ei bine, ok, e tenis, am pierdut. Atunci am știut că o să pierd locul 1.

Da, este ceva ce nu-mi poate lua nimeni și sunt foarte fericit că sunt iar lider. Înseamnă mult pentru mine fiindcă doar cei mai buni ajung atât de sus. Nu mulți jucători se pot lăuda cu asta. Este o motivație grozavă să rămân acolo, iar dacă pierd locul 1, să revin acolo”, a spus Medvedev într-o conferință de presă, referitor la statutul de lider mondial.