Novak Djokovic nu mai e numărul 1. Cine a noul lider ATP și pe ce loc a coborât sârbul

Novak Djokovic nu mai e numărul 1. Campionul sârb a pierdut din nou șefia ierarhiei ATP. Nole conducea detașat la începutul anului, dar refuzul de a se vaccina a dus la imposibilitatea de a-și apăra titlul la Australian Open. La Roland Garros a pierdut în sferturi, din postura de deținător al trofeului, iar la Wimbledon, unde este, de asemenea, campionul en-titre, nu se vor acorda puncte la ediția din acest an. Novak Djokovic a fost depășit pentru a doua oară în clasament de un rival, el pierzând mai multe locuri în clasament.

Novak Djokovic nu mai e numărul 1. Sârbul a avut parte de un an atipic. N-a putut să-și apere titlul la Australian Open, nefiind primit în „țara cangurilor” din cauză că nu era vaccinat anti-Covid. Ulterior, n-a putut participa nici la alte turnee importante, din același motiv.

Nole a pierdut prima dată șefia ierarhiei ATP în februarie, în fața rusului Daniil Medvedev. E drept, pentru doar trei săptămâni, după care a revenit în fruntea clasamentului. Dar rezultatele ulterioare n-au fost în favoarea sa. Mai ales la Roland Garros, unde câștigase anul trecut. Acum, el a fost eliminat în acest an în sferturile French Open de Rafael Nadal, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6, lucru ce se reflectă în noua ierarhie mondială la masculin.

Novak Djokovic a coborât până pe locul 3 în noul clasament dat publicității de ATP. Noul lider este tot rusul Daniil Medvedev, cu 7.950 de puncte. Acesta este urmat de germanul Alexander Zverev, cu 7075 puncte). Nole mai are doar 6770 puncte, fiind urmat de Rafael Nadal, 6525) de puncte și de norvegianul Casper Ruud, cu 5050.

Este pentru prima dată din noiembrie 2003 când pe primele două locuri in ierarhia mondial nu-i regăsim pe Djokovic, Nadal, Roger Federer sau Andy Murray.

Pentru Novak Djokovic lovitura va fi și mai mare după turneul de la Wimbledon, unde ATP, dar și WTA, au decis să nu acorde puncte. Aceasta, în contextul interzicerii participării jucătorilor din Rusia și Belarus de către organizatori.

Novak Djokovic va pierde încă 2.000 de puncte după competiția de pe iarba londoneză ce va începe pe 27 iunie. El e deținătorul titlului, dar neacordarea punctelor îl va afecta cel mai mult, spre deosebire de rivalii săi. Daniil Medvedev s-a declarat fericit pentru revenirea pe prima poziție a clasamentului.

„Nu este ceva ce mă presează (n.r. – gândul de a deveni numărul 1 mondial], pentru că sunt foarte fericit că am reușit să o fac deja. Îmi amintesc că la Indian Wells am pierdut, nu mi-a plăcut meciul meu împotriva lui Gael Monfils. Ei bine, ok, e tenis, am pierdut. Atunci am știut că o să pierd locul 1.

Da, este ceva ce nu-mi poate lua nimeni și sunt foarte fericit că sunt iar lider. Înseamnă mult pentru mine fiindcă doar cei mai buni ajung atât de sus. Nu mulți jucători se pot lăuda cu asta. Este o motivație grozavă să rămân acolo, iar dacă pierd locul 1, să revin acolo”, a spus Medvedev într-o conferință de presă.