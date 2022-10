Ora la care trebuie să mănânci seara dacă vrei să slăbești. Nu trebuie să depășești perioada

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în organismul tău când mănânci noaptea târziu? Este adevărat că îți potolești foamea, dar acest obicei vine la pachet cu mai multe pericole pentru sănătate, cum ar fi creșterea nivelului de zahăr din sânge, boli de inimă, obezitate și aciditate gastrică. Practic, cu cât te pui la masă la ore târzii, cu atât corpul tău este mai puțin pregătit să doarmă, ceea ce poate avea și efecte adverse asupra memoriei și eficienței tale pentru ziua următoare.

Alimentele care te îngrașă, dacă le consumi noaptea

Carnea roșie prăjită în mult ulei și alimentele grase consumate noaptea târziu se digeră mai greu, împiedicându-te să adormi. Plus că se depun sub forma unor kilograme în plus. În acest sens, ce nu ar trebui să mănânci și să bei înainte de culcare? Iată o listă: alcool, cofeină, băuturi carbogazoase, produse bogate în tiramină, picante sau acide.

După ce ai mâncat, experții recomandă să așteptați cel puțin trei ore înainte să te bagi în pat. Acest lucru permite corpului să digere alimentele, astfel încât să nu te trezești noaptea cu indigestie sau reflux gastric.

Așasar, consumul de carne noaptea poate provoca insomnie. În plus, conținutul ridicat de proteine ​​din friptura de vită încetinește digestia și îngreunează somnul, deoarece metabolismul lucrează din greu pentru a descompune proteinele în timp ce încerci să adormi.

Care sunt efectele mâncatului târziu în noapte

Mâncatul noaptea poate fi un pericol pentru sănătate, cum ar fi creșterea nivelului de zahăr din sânge, boli de inimă, obezitate și aciditate gastrică. Cu alte cuvinte, cu cât dai iama la frigider la ore târzii, cu atât corpul tău este mai puțin pregătit să doarmă, ceea ce poate avea și efecte adverse asupra memoriei.

Reține că iei în greutate atunci când mănânci mai multe calorii și ești sedentar. A dormi imediat după ce mănânci înseamnă că organismul nu are șansa să ardă acele calorii.

Fiziologic, caloriile nu contează mai mult noaptea. Nu te veți îngrășa doar mâncând mai târziu, dacă te încadrezi în limita de calorii necesare. Cu toate acestea, studiile arată că persoanele care mănâncă noaptea fac alegeri culinare proaste, ducând la creșterea în greutate.

La ce oră să fie ultima masă

Dacă vrei să te menții în formă sau să slăbești, atunci nu ar trebui să mai mănânci după ora 19, recomandă nutriționista Cara Harbstreet. Așadar, ia ultima masă la 6-6.30 PM.