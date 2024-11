Culiță Sterp, declarație de dragoste superbă pentru Daniela după nuntă. Cuvintele cu care a copleșit-o pe proaspăta lui soție

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au făcut pasul cel mare, oficializând relația lor într-un cadru restrâns. La câteva zile după nunta secretă, artistul a emoționat internetul cu o declarație de dragoste plină de sentimente pentru soția sa. Gestul său a cucerit inimile fanilor, iar mesajul Danielei a fost la fel de emoționant.

După anunțul nunții lor discrete, Culiță Sterp a făcut public un mesaj de dragoste pentru soția sa. Artistul a descris-o pe Daniela Iliescu drept darul său de la Dumnezeu și femeia cu care își dorește să îmbătrânească.

”Pentru mine cea mai mare bucurie a fost si va ramane familia! De cand suntem impreuna si am ales să mergem pe drumul ăsta, am stiut că lângă tine o să am familia la care am visat!

Te iubesc atât de mult încât nu pot să exprim în cuvinte, nevasta mea frunoasă. Iti multumesc pentru tot, si asa cum suntem acum, vreau să rămânem toată viața!

Esti darul meu de la Dumnezeu, femeia lângă care vreau să îmbătrânesc şi lângă care vreau să am cea mai frunoasă și unită familie, cu câți mai mulți copii! 😁🤍 În curând o să fim 4! Abia aștept să cunoaștem noul membru al familiei și să îl copleșim cu iubire!

Să fiu tată pentru a doua oară e o fericire greu de descris și pot doar să spun că sufletul mi-e inundat de bucurie și împlinire. Pentru noi, asta e realizarea vieții noastre: familia noastră frumoasă și perfectă așa cum e ea🤍”, a scris artistul pe Instagram.