Consumi alimente noaptea?! Ce spune asta despre tine și cum să combați problema

Am auzit cu toții sfatul de a „închide” bucătăria după o anumită oră, ceea ce are sens. Mâncatul noaptea pot scăpa repede de sub control și are potențialul de a ne deraia serios obiectivele de pierdere în greutate. Atunci de ce este atât de irezistibilă? Se pare că nu este doar o chestiune de plictiseală sau de motivație slăbită. S-ar putea ca organismul tău să te împingă, de fapt, spre cămară sau frigider.

Mâncatul noaptea și cum ne stăpânim foamea

Un studiu recent publicat a constatat că participanții stresați au văzut că nivelul hormonului foamei, grelina, a crescut seara. În același timp, organismul lor a produs mai puțin peptidă YY.

Este vorba de un hormon care contribuie la senzația de sațietate. Așadar, dacă sunteți ca mulți dintre cei care se simt adesea copleșiți și epuizați după o zi lungă, este posibil ca hormonii să fie de vină pentru mâncatul noaptea.

„În timpul zilei, ar fi avut mai mult sens să prioritizăm ieșirea la vânătoare sau la căutarea de hrană. Când era întuneric, era mai logic să rămâi aproape de casă și să mănânci. Așa că are sens să te încarci cu calorii cât mai poți. Te ajută în cazul în care sursa ta de hrană ar trebui să dispară brusc”, spune autorul principal al studiului, Susan Carnell, PhD.

„Este greu să găsești alte comportamente care să fie la fel de satisfăcătoare ca mâncarea”

Desigur, nimic din toate acestea nu mai este atât de util astăzi. Faptul că avem acces ușor la o bucătărie plină de alimente înseamnă că este ușor să înghițim sute de calorii de care nu avem cu adevărat nevoie.

Ca să nu mai vorbim de faptul că mâncatul noaptea de gustări sărate, zaharoase sau grase. Acestea activează centrul de plăcere al creierului într-un mod deosebit.

„Este greu să găsești alte comportamente care să fie la fel de satisfăcătoare ca mâncarea. Ai putea spune că vei face o baie frumoasă. Răsplata nu este la fel de intensă sau imediată. Pregătirea băii necesită muncă, chiar și doar câteva minute. Dar să ajungi la o pungă de chipsuri este practic fără efort.”, spune Kelly Allison, PhD, director al Centrului pentru greutate și tulburări de alimentație de la Școala de medicină Perelman a Universității din Pennsylvania.

Modalități eficiente de a ține sub control mâncatul noaptea

Ar putea fi liniștitor să ne gândim că incapacitatea noastră de a refuza bolul cu popcorn sau borcanul cu prăjituri nu este doar o lipsă de voință.

Totuși, există modalități eficiente de a ține sub control mâncatul noaptea. Dacă nu vă puteți controla creierul, încercați să controlați indiciile care îl alimentează. Iată câteva modalități ușoare de a face asta:

Nu vă limitați în timpul zilei

Evitați să săriți peste mese sau gustări pentru că sunteți ocupat, sau pentru că vreți să încercați să vă economisiți caloriile pentru mai târziu. Privarea de tine însuți duce adesea în mod direct la mâncatul noaptea în exces, când ești obosit după o zi lungă, sunt de părere specialiștii.

Formați-vă un nou obicei de noapte

Obișnuiți să mâncați o pungă de covrigi ori de câte ori vă uitați la televizor? Încercați o activitate de seară diferită, pe care nu o asociați cu mâncarea, cum ar fi cititul unei cărți, o plimbare sau ascultarea de muzică.

Porționați-vă gustările

Nu trebuie să renunțați complet la gustările de seară, dar este important să fiți atent la porțiile pe care le serviți, astfel încât să nu ajungeți să exagerați. În loc să ronțăiți direct din cutie sau pungă, măsurați o porție și mâncați-o dintr-un bol sau dintr-o farfurie, recomandă nutriționiștii.

În loc de a da buzna în sertarul cu dulciuri, alegeți o gustare care are între 150 și 250 de calorii și care oferă un amestec de carbohidrați buni, grăsimi sănătoase și proteine. Acest lucru vă va ajuta să vă umpleți și vă va împiedica să vă întoarceți în bucătărie pentru mai mult.

Țineți sub control cât de mult vă uitați la televizor

Pentru cei mai mulți dintre noi, ecranul este un indiciu puternic pentru gustările nocturne. Cercetările arată că mai mult timp petrecut în fața televizorului înseamnă adesea mai multă mâncare nesănătoasă. Deci, dacă încă mai doriți să vă uitați la televizor, aveți grijă să nu ronțăiți fără să vă gândiți în timp ce vă relaxați în fața televizorului.

Stabiliți o oră de „închidere” a bucătăriei

Închideți luminile și mutați-vă activitățile în altă parte. Puteți chiar să puneți un semn „ÎNCHIS” pe frigider, dacă vă ajută. S-ar putea să vi se pară un pic prostesc, dar poate fi un memento atunci când nu aveți capacitatea de a vă gândi cu adevărat la aceste decizii.

Concluzia: Renunță la mâncatul noaptea

Mâncatul noaptea, după o anumită oră, după cum ați putut constata nu este sănătos. Este posibil să mâncați prea mult noaptea pentru că organismul dumneavoastră compensează pentru ceva de care are nevoie.

Poate că nu mâncați suficient în timpul zilei, ceea ce duce la o foame insatiabilă seara. Sau poate că nu dormiți suficient, ceea ce face ca organismul dumneavoastră să se simtă obosit și să aibă poftă de alimente bogate în carbohidrați.

Este recomandat să vă faceți un program strict, să vă țineți de el și, poate, veți reuși să vă opriți din acest obicei nesănătos.