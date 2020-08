Cine este în viața reală Eliza din serialul Vlad. Olimpia Melinte, dezvăluiri știute de puțini oameni

Ajunsă la 33 de ani, cu un soț iubitor, Constantin, și cu o carieră în plină ascensiune și datorită producției ”VLAD”, de la PRO TV, tânăra Olimpia Melinte se poate considera o tânără femeie împlinită, atât profesional, cât și pe plan personal.

În viața reală, Olimpia Melinte, sau Eliza în serialul difuzat de PRO TV, este o fire activă, adepta sportului, și o adevărată gurmandă, recnoscând că nu se abține de la mâncat. Olimpia este un om căruia îi place să facă diverse activități fizice în aer liber. Are o familie fericitî, alături de Constantin, căruia i-a dăruit un băiețel și amândoi își doresc, așa cum declara actrița, un frățior sau o surioară pentru acesta.

Tânăra actriță se poate numi un om fericit și, mai ales, împăcată cu ea însăși având în vedere că tot ce a făcut pănă acum a făcut cu forțele ei, cu talentul și cu determinarea de care a putut fi capabilă.

”Port acest lucru ca pe o insignă, tot ce s-a întâmplat în viața mea până acum a fost datorită unor întâlniri care m-au făcut să evoluez, am muncit mult pentru tot ceea ce am făcut și m-am dezvoltat așa cum mi-am dorit, pe picioarele mele.”, declară Olimpia.

Pe plan profesional, în afară de filmările la serialul ”VLAD”, care va reîncepe pe 14 septembrie, Olimpia ar trebui să înceapă filmările în septembrie pentru un scurt-metraj. Actrița povestește că erau două în plan, dar unul s-a amânat pentru primăvară din cauza pandemiei.

”Se vedem dacă se va putea concretiza acest proiect la care lucrez de ceva timp, condițiile de filmare sunt foarte nefaste. În plus, sper să reușesc să public o carte pentru copii, o poveste pe care am scris-o împreună cu fiul meu. Am scris împreună o poveste pentru copii și ne dorim foarte mult să reușim să o publicăm în această toamnă.”