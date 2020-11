Ce sumă colosală primește Cosmin Olăroiu după titlul câștigat în China. Anunț surprinzător despre naționala României

Cosmin Olăroiu este de departe cel mai bine plătit antrenor român. Iar veniturile sale pot concura cu ale celor mai cunoscuți tehnicieni din lume. Iar ultima performanță pe care a realizat-o, titlul cu Jiangs Suning, îi mărește considerabil conturile. Echipa sa a trecut de Ghuangzhou Evergrande, cea mai importantă echipă din China, în finala campionatului. După 1-1 pe propriul teren, Jiangsu a câștigat partida din deplasare, scor 2-1, pentru primul titlu din istoria clubului.

Cosmin Olăroiu are un salariu stagional de șapte milioane de dolari, dar patronul clubului i-a oferit și o primă uriașă. Alte trei milioane de dolari pentru câștigarea titlului. Zhang Jindong, patronul lui Jiangsu, este cel care a cumpărat și clubul italian Inter Milano. Și are o avere estimată la opt miliarde de dolari.

„Jiangsu Suning a câştigat campionatul, Olăroiu a scris o pagină de poveste în istoria clubului. Peste ani, ne vom aminti cu plăcere despre această mare performanţă. Acest trofeu nu va fi însă finalul unui ciclu, din contră. Va fi începutul a ceva măreţ. De acum înainte, trebuie să ne luptăm an de an pentru titlu, să tindem şi spre alte trofee. Vom investi şi mai mult în dezvoltarea fotbalului din China, vom încerca să atragem şi mai mulţi tineri către acest sport”, a declarat Zhang Jindong, patronul formației Jiangsu Suning.

Cosmin Olăroiu nu exclude posibilitatea ca pe viitor să antreneze naționala României. Chiar dacă recunoaște că nu este convins că ar avea răbdarea să pornească o necesară reconstrucție. În schimb, are numai cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi.

„Cred că știe Răzvan Burleanu numărul meu, dar la ce ar folosi? Cred că echipa națională, în momentul ăsta, așa cum am mai spus când am vorbit cu conducătorii federației, are nevoie de oameni tineri. Care sa vină cu determinare, cu ambiția de a reuși. Cred că au ales un drum bun. Echipa națională are nevoie de o reconstrucție. Echipa națională are nevoie de entuziasm, de ambiție, iar astea vin de la cineva tânăr.

Nu știu dacă sunt batrân, dar nu știu daca am răbdare. Nu-mi place să pierd. Sunt oameni care au această răbdare, care sunt perseverenți, spre deosebire de mine, care nu mai am răbdare. Îmi doresc sa fac ceva acum. Cred că acum fotbalul românesc are nevoie de altceva decât un antrenor. Antrenor are și e unul bun. Să vin eu în locul lui Mirel? Daca vreodată se va ivi posibilitatea, voi antrena cu cea mai mare plăcere. Dar, repet, cred că nu antrenorul e problema naționalei României”, a spus Olăroiu pentru Telekom Sport.