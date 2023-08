„Oferta de 3 milioane de euro, acceptată”. FCSB ar putea să vândă un titular chiar în ziua meciului din Conference League

FCSB ar putea să rămână fără un titular chiar în ziua meciului cu CSKA 1948, din returul turului doi din Europa Conference League. Presa din Turcia a scris că Trabzonspor au revenit în forță cu o ofertă pentru mijlocașul Adrian Șut și suma este pe placul lui Gigi Becali. Rămâne de văzut dacă, în aceste condiții, va mai pleca și Malcom Edjouma.

FCSB ar putea să rămână în această vară fără unul dintre cei mai importanți jucători din echipă, omul care „ține în spate” linia de mijloc. Trabzonspor a făcut în iarnă o ofertă de două milioane de euro, dar Gigi Becali a refuzat și a cerut trei milioane de euro, iar jurnaliștii de la Kuzey Anadolu. susțin că acum baskanii sunt acum gata să plătească această sumă.

Adrian Șut a jucat în toate cele patru meciuri oficiale din acest sezon, trei în campionat și unul în preliminariile Conference League. În stagiunea precedentă, a jucat 37 de partide pentru FCSB și a marcat cinci goluri.

La FCSB a fost vânzoleală în ultimele zile, în special din cauza lui Gigi Becali. Finanțatorul clubului a făcut mare tam-tam pe seama ofertelor pe care le-a primit și a dezvăluit ce sumă le-a solicitat le-a cerut oficialilor de la Bari pentru transferul lui Malcom Edjouma. Chiar Gazetta dello Sport a scris un material pe aceasta temă prin care a transmis că actele vor fi semnate în câteva zile.

„Am primit o ofertă și am zis: «Da, dar daţi un milion pe el». M-a costat pe mine vreo 6-700.000. «Nu, domne, că împrumut». «Da, mă, da, daţi 500.000 împrumut şi după mai daţi încă un milion.

Ori vă costă un milion acum şi banii în rate. Bine, mă, banii în rate, că nu am nevoie de bani eu. Ori daţi banii un milion acum, ori vă costă peste un an un milion jumate, adică 500.000 împrumutul şi încă un milion». Banii în rate, nu am nevoie de bani”, a declarat Gigi Becali.