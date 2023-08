Gigi Becali, „pus la zid” de L’Equipe. „Ultra-ortodox și misogin. Se consideră «trimisul lui Dumnezeu»”

Gigi Becali a ajuns din nou în paginile unei publicații europene de renume. Cotidianul L’Equipe îi face un portret, deloc măgulitor, patronului echipei FCSB. Jurnalistul care a scris materialul a subliniat numeroasele derapaje ale omului de afaceri și a vorbit despre comentariile rasiste și homofobe, dar și despre răutățile transmise femeilor, în special celor implicate în fotbal.

Gigi Becali le-a atras atenția jurnaliștilor de la L’Equipe. Prestigioasa publicație europeană de sport i-a făcut un portret patronului FCSB în care a încercat să-l descrie cât mai bine. Materialul este scris de Alexis Danjon și face parte dintr-o serie numită: „Președinții capricioși”. Iar Gigi Becali se încadrează perfect în această descriere.

În curtea palatului se află o cruce din lemn, înaltă de patru metri, vizibilă de pe bulevarul Aviatorilor, una dintre principalele artere din București. Stilul său vestimentar a evoluat. A lăsat deoparte cămășile cu nasturii desfăcuți. Noul Becali se îmbracă în negru, are imprimată o curce roșie pe pălărie. Este atât de credincios, încât termină fiecare discuție cu «Domnul să vă ajute»”, spune autorul materialului .

„Totuși, Becali și religia au o istorie îndepărtată. Cel care se consideră «trimisul lui Dumnezeu» pe Pământ are un tablou al lui Leonardo Da Vinci, la palat.

Articolul din L’Equipe abordează și alte aspecte din viața lui Gigi Becali, amintind episodul în care le-a ordonat bodyguarzilor să-i recupereze mașina care îi fusese furată.

„Nu acceptă homosexualitatea. Queen și melodia We are the champions sunt interzise pe stadion. Adept al violenței verbale, dar și fizice. După meciul cu Middlesbrough, din 2006, le-a ordonat gărzilor de corp să dea afară o jurnalistă, deoarece nu i-a plăcut o întrebare. Gorilele au îndeplinit ordinele și au scos-o pe tânără.

Trei ani mai târziu le-a cerut să-i găsească hoții limuzinei sale și așa au făcut: au tras asupra unei mașini în care se aflau trei oameni, înainte de a-i sechestra trei ore într-un imobil”, mai spus Alexis Danjon.