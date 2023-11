FCSB, Sepsi și Farul s-au calificat în turul trei preliminar al Conference League, CFR Cluj a fost eliminată. Echipa lui Gigi Becali a fost salvată de Damjan Djokovic – FOTO & VIDEO

A fost o zi nebună pentru echipele românești care au jucat în returul din turul doi preliminar din Europa Conference League. În cele patru partide s-au marcat 17 goluri. Prima a intrat în scenă Farul Constanța care a jucat în deplasare cu Urartu. Campioana României a fost condusă cu 2-0 și părea că va pierde calificarea, dar și-a revenit și s-a impus cu 3-2, ajutată de Denis Alibec. În turul următor, echipa lui Gheorghe Hagi va înfrunta Flora Tallinn, campioana Estoniei.

Sepsi nu a avut nicio emoție în duelul CSKA Sofia și s-a impus cu 4-0, după ce câștigase primul meci cu 2-0. Pentru echipa lui Liviu Ciobotariu urmează un meci în Europa cu Aktobe.

CFR Cluj a fost condusă în deplasare de Adana Demirspor, dar a reușit să egaleze dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de Vasile Mogoș. A fost faza în urma căreia formația gazdă a și rămas cu un om mai puțin pe teren. Doar că echipa lui Andrea Mandorlini nu a reușit să înscrie un gol, ba chiar a încasat unul pe final și a pierdut meciul și calificarea.

FCSB a avut mari emoții în meciul CSKA 1948 Sofia. Roș-albaștrii au condus în urma golului înscris de Damjan Djokovic, dar schimbările de la pauză și din debutul reprizei secunde au bulversat echipa și bulgarii au marcat de două ori. Tot mijlocașul croat a ieșit la rampă și în minutul 82 când a reușit să egaleze. Golul victoriei a fost marcat de Octavian Popescu și FCSB va juca în turul trei preliminar pe Nordsjaelland.

Min 90+5. Final de meci. FCSB se califică.

Min 90. GOOOOOL FCSB!!!!! Edjouma și Cordea ratează execuțiile, mingea a ajuns la Octavian Popoescu și mijlocașul român a marcat cu un șut pe jos din careu.

Min 82. GOOOOOL FCSB!!!! Băluță a preluat excelent mingea la 25 de metri și i-a pasat perfect lui Djokovic. Venit din spate, mijlocașul a șutat din prima, cu stângul, de la 20 de metri, și a reușit să marcheze. Dublă spectaculoasă reușită de jucătorul adus în această vară.

Min 75. Băluță scapă singur cu portarul și trimite mingea în plasă, dar se afla în poziție de offside în momentul pasei primite de la Oct. Popescu. Arbitrul a ridicat fanionul, semnalizare corectă.

Min 68. GOOOL CSKA 1948 Sofia!!! Răsturnare de situație pe stadionul Arcul de Triumf. Lovitură liberă pentru formația bulgară, Daskalov a reluat cu capul, pe spate, la colțul lung. Mingea a lovit bara laterală și a intrat în poartă. Ce fază stranie, dar oaspeții conduc cu 2-1.

Min 59. A ieșit Compagno și a intrat Alexandru Băluță.

Min 49. Gol CSKA 1948! Adrian Șut pierde mingea la 30 de metri, balonul ajunge la Rusev care centrează, Pedrinho apare în careu și îl învinge pe Târnovanu cu o lovitură cu capul. Bulgarii au înscris la primul șut pe poartă. Situația se complică pentru FCSB.

Min 46. A început repriza secundă. Două schimbări la FCSB. Au intrat Chiricheș și Octavian Popescu, au ieșit Florinel Coman și Haruț.

Min 45+3. Final de repriză.

Min 37. Miculescu s-a accidentat, în locul lui a intrat Cordea.

Min 32. Radunovic a centrat foarte bine în careu. Miculescu a atacat mingea, dar nu a reușit să o lovească. Este foarte activ jucătorul care l-a costat 1,7 milioane de euro.

Min 28. GOOOOOOL FCSB!!!! Andrea Compagno luptă pentru balon cu doi adversari, recuperează și îi pasează lui Florinel Coman care trimite în careu, Djokovic apare fără adversar și înscrie cu un șut plasat.

Min 11. Ocazie mare FCSB!!! Faza frumoasă a echipei gazdă, Miculescu trimite frumos cu capul, după devierea lui Compagno, balonul ajunge în transversală, respins de portarul Naumov.

Min 8. Fază frumoasă FCSB. Adrian Șut trimite spre poartă, după o combinație cu Florinel Coman, balonul este deviat și ajunge în poartă, dar asistentul ridică fanionul. Este ofsaid clar.

Min 1. A început partida gzăduită de stadionul Arcul de Triumf. Se joacă fără spectactori.

UPDATE 20.30: FCSB – CSKA 1948 Sofia, echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Haruț, Radunovic – Șut, Djokovic, Olaru – Miculescu, Compagno, Fl. Coman

Rezerve: Vlad, Panțâru, Oct. Popescu, Lixandru, Edjouma, Chiricheș, V. Gheorghe, Ov. Popescu, Băluță, Pantea, Radaslavescu, Cordea

Antrenor: Elias Charalambous

CSKA Sofia: Naumov – Gurishta, Petrov, Helinton, Rapnouil – Daskalov, Umarboev – Rusev, Sotichkov, Pedrinhho – Kjartansson

Rezerve: Ganev, Madzharov, Orachev, Thalis, Karagaren, Wankewai, Vutov, Tsenov, Viyachki, Nguinda, Kirilov

Antrenor: Atanas Ribarski

Stadion: Arcul de Triumf

Arbitru: Xhaja Juxhin / Asistenți: Bregasi Nertil, Arber Pema (toți din Albania)

Min 90+8. Final de meci. CFR Cluj este eliminată.

Min 90+5. Konoplianka primește în careu, dar balonul trimis de el în forță a trecut peste poartă. Poziție bună pentru jucătorul din Ucraina.

Min 90+3. GOOL Adana!! Turcii marchează în inferioritate numerică, la capătul unei faze fixe. Mingea ajunge cu noroc la Cherif Ndiaye care a semnat golul care i-a adus pe turci în avantaj.

Min 90+1. Muhar șutează de la distanță, portarul turcilor pleacă în direcție greșită, dar se redresează.

Min 90. Arbitrul arată opt minute de prelungire.

Min 77. Mandorlini face patru schimbări. Au intrat Manea, Jefte, Tachtsidis și Konoplianka. Au părăsit terenul Yeboah, Avounou, Bîrligea și Krasniqi.

Min 68. GOOOOOOL CFR Cluj!!!! Vasile Mogoș înscrie din lovitură de la 11 metri, portarul advers a intuit direcția, balonul a trecut pe sub el.

Min 62. Bîrligea scapă spre poarta adversă, după devierea lui Yeboah și este faultat în careu. Penalty și cartonaș roșu pentru Gravillon. CFR Cluj va juca mai bine de 30 de minute cu om mai mult pe teren. Conflict pe teren între jucătorii celor două echipe și Bîrligea și Ndiaye primesc cartonașul galben. Fanii turci aruncă din tribune cu obiecte.

Min 46. A început repriza a doua.

Min 43. Gol Adana!!! Babajide David Akintola câștigă duelul aerian cu Mogoș și înscrie printr-o lovitură de cap necruțătoare.

Min 28. Bîrligea scapă pe partea dreapta, atacantul lui CFR Cluj șutează în forță, dar balonul trece puțin pe lângă bară.

Min 17. Ocazie mare CFR Cluj. Krasniqi driblează pe partea stângă, balonul ajunge la Avounou, care centrează în careu, iar Bîrligea trimite spectaculos cu capul, dar lovește bara. O fază superbă a formației lui Andrea Mandorlini.

Min 1. A început partida din Turcia

Echipe de start: Adana Demirspor – CFR Cluj

CFR Cluj: Sava – Mogoș, Kresic, Muhar, Ajeti, Camora – Cvek, Avounou, Krasniqi – Yeboah, Bîrligea

Rezerve: Bălgrădean, Hindrich – Morgan, Cr. Manea, Filip, Jefte, C. Deac, Otele, Konoplianka, Țîru, Tachtsidis, Fica

Antrenor: Andrea Mandorlini

Adana: Karacic – Svensson, Gravillon, Guler, Rodrigues – Stambouli, Akbaba – Yusuf San, Belhanda, Akintola – Ndiaye

Antrenor: Patrick Kluivert

Stadion: Yeni Adana (Adana)

Arbitru: Nathan Verboomen (Belgia); Asistenți: Mathias Hillaert & Ruben Wyns (Belgia)

Min 90+6. Final de meci

Min 90+4. GOOOOOL Sepsi!!! Alimi a transformat o lovitură de la 11 metri.

Min 90. GOOOOL Sepsi. Varga mărește avantajul echipei sale, din pasa lui Aganovic.

Min 70. GOOOOL Sepsi!!!! Matei ratează șutul, Aganovic este atent și trimite mingea în plasă din careul mic.

Min 68. Liviu Ciobotariu face două schimbări îi trimite în teren pe Rondon și Aganovic în locul lui Ion Gheorghe și Safranko.

Min 48. Ocazie Sepsi! Ștefănescu pătrunde în careu și șutează la poarta bulgarilor, însă Busatto respinge. Echipa lui Liviu Ciobotariu controlează meciul și în debutul reprizei secunde.

Min 46. A început repriza a doua.

Min 45+4. Final de repriză.

Min 20. GOOOOL Sepsi!!!! Matei reușește să transforme lovitura de la 11 metri

Min 18. Ștefănescu scapă pe contraatac, păcălește un adversar, apoi este faultat în careu de portarul Gustavo Busatto. Penalty pentru Sepsi!

Min 5. Riposta echipei vizitatoare. Nazon șutează, balonul este deviat.

Min 4. Ștefănescu pătrunde pe partea stângă, șutează în forță, dar balonul trece pe lângă poartă. Ocazie importantă.

Min 1. A început partida.

Sepsi – CSKA Sofia: Echipele de start

Niczuly – D. Ciobotariu, Ninaj, Bălașa, Dumitrescu – N. Păun, C. Matei, Alimi – I. Gheorghe, Safranko, Ștefănescu

Rezerve: Moldovan, Gedo – Damașcan, Oroian, Francisco Junior, Oteliță, Nistor, Kallaku, Aganovic, R. Varga, Rondon

Antrenor: Liviu Ciobotariu

CSKA Sofia: Busatto – Mahmutovic, Koch, Cordoba – Turitsov, Heintz, Carreazo, Lindseth, Sanyang – Phaeton, Nazon

Rezerve: Orlinov, Evtimov – Petrov, Shopov, Shaghoyan, Vion, Ciorbadjiski, Donchev, Papazov, Estrada, Asprilla,

Stadion: Sepsi OSK Aréna

Arbitru: Hamiti Eldorjan / Asistenți: Rexha Denis, Erind Burgu (toți din Albania)

Min 90+10. Final de meci. Farul câștigă cu 3-2, după ce echipa gazdă a condus cu 2-0.

Min 90+2. GOOOOOL Farul!!!!! Băluță pasează senzațional aproape 40 de metri, Alibec primește pe partea dreaptă, driblează doi adversari și înscriu cu un șut frumos, la colțul lung, senzațional plasat.

Min 90. Sunt opt minute de prelungire.

Min 80. Două schimbări la Farul. Au ieșit Nedelcu și Mihai Popescu. Au intrat Vînă și Boli.

Min 73. Mazilu pătrunde frumos pe partea dreapta, trece balonul printre picioarele unui adversar, Artean este singur în careu și șutează la poartă, dar un fundaș scoate de pe linia porții.

Min 67. Borza s-a accidentat și a fost înlocuit de Sîrbu.

Min 56. GOOOOL Farul!!!! Mazilu trimite un balon cu boltă, Denis Alibec ajunge singur cu portarul advers și a reușit să egaleze. Echipa lui Gheorghe Hagi a marcat de două ori în trei minute.

Min 53. GOOOOL Farul!!!! Alibec trimite foarte bine din lovitură de la colțul terenului, Nedelcu este în careul mic și împinge lejer balonul în plasă. Scorul general este 4-4.

Min 47. GOL Urartu! Echipa lui Gheorghe Hagi a încasat un gol straniu! Maksimenko a profitat de greșeala lui Artean și a șutat la poartă. Aioani respinge în față și mingea ajunge la Leon Sabua, care nu greșește și împinge balonul în plasă, din careul mic.

Min 46. A început repriza secundă.

Min 45+3. Final de repriză. Farul nu a trimis niciun șut pe spațiul porții.

Min 42. Balonul ajunge din nou în careul formației Farul, Sabua este singur în careu, dar trimite balonul peste poartă.

Min 36. Ocazie uriașă ratată de Farul. Un jucător a formației gazdă a pasat spre propriul portar, Rivaldinho recuperează și este singur în careu, dar trimite pe lângă poartă. Balonul a trecut la o palmă de bară.

Min 31. Gheorghe Hagi face două schimbări. Au intrat Artean și Rivaldinho și au ieșit Grameni și Benchaib, accidentat.

Min 24. Probleme mari în apărarea echipei Farul, dar Sabua nu-și potrivește bine pașii și nu ajunge la balon în careu. Ar fi fost singur cu portarul.

Min 22. Gazdele trimit mingea în plasă, după o combinație frumoasă, dar Maksimenko era în poziție de ofsaid și asistentul a ridicat fanionul.

Min 11. GOL Urartu! Nana Kwame Antwi primește un balon la 18-20 de metri și profită de faptul că nu este nimeni lângă el, iar balonul trimis de el pe jos se duce în plasa porții lui Aioani.

Min 5. Benchaib șutează în forță, balonul este deviat de un fundaș și este lovitură de colț pentru Farul.

Min 1. A început partida din Armenia.

UPDATE 18.00: Urartu – Farul, echipele de start

URARTU: Melikhov – Antwi, Tsymbalyuk, Zotko – Piloyan, Maragaryan, Salou, M. Junior, Grigoryan – Maksimenko, Sabua

Rezerve: Umreyan, Abakumov – Ghazaryan, Aghasaryan, Barry, Eduardo, Mirzoyan, Ozbiliz, Stojanovic, Dzhikiia, Polyakov

Antrenor: Dmitry Gunko

FARUL: Aioani – Kiki, Larie, M. Popescu, Borza – T. Băluță, Nedelcu, Grameni – Mazilu, Alibec, Benchaib

Rezerve: Buzbuchi – Queiros, Vînă, Rivaldinho, M. Santos, Vianna, Artean, Boli, Sîrbu, Sali, N. Popescu, Banu

Antrenor: Gică Hagi

Stadion: Urartu (Erevan)

Arbitru: Tom Owen (Țara Galilor);

Asistenți: Lewiss Edwards, Jordan Lee Christopher

FCSB și CSKA 1948 Sofia se vor înfrunta pe stadionul Arcul de Triumf, pe un gazon afectat de meciurile numeroase din ultima perioadă, dar și de antrenamentele naționalei de rugby. În tur, roș-albaștrii s-au impus cu 1-0, în urma golului marcat de Florinel Coman, dar Gigi Becali și Mihai Stoica nu au fost mulțumiți de prestația echipei și au criticat jucătorii.

Oficialii echipei susțin că soarta calificării nu este decisă, iar antrenorul Elias Charalambous a lansat mai multe avertismente la conferința de presă oficială. „Dacă credem că suntem calificați deja, vom avea probleme”, a spus antrenorul echipei FCSB.

Gigi Becali a avut alte preocupări înaintea partidei. A negociat cu Bari vânzarea lui Malcom Edjouma și a discutat și de un posibil transfer al italianul Andrea Compagno în Olanda. Nici nu a vrut să se gândească la faptul că formația lui va fi eliminată.

Mă interesează mai mult meciul cu CFR decât ăsta de mâine. Meciul cu CSKA e câștigat deja. Charalambous spune ceva, eu altceva. Fiecare om are opinia lui. Trebuie să fim capacitați la maxim, să ne calificăm din prima repriză, apoi să schimbăm. CSKA nu e o echipă care să ne poată pună probleme”, a declarat Gigi Becali.

„Noi nu menajăm nimic. Dacă echipa merge bine – pentru că am avut rezultate până acum – ei decid (n.r. – cei din staff), nu eu. Eu le-am cerut să fie echilibru, să avem mereu câțiva jucători odihniți, când se poate, iar acum vine meciul cu CFR.

FCSB – CSKA 1948 Sofia: Echipele probabile

FCSB 32. Târnovanu – 23. Ov. Popescu, 6. Haruţ, 5. Dawa, 33. Radunovic – 25. Al. Băluță, 8. Şut, 27. Olaru – 98. Cordea, 9. Compagno, 10. Oct. Popescu

REZERVE: 99. Vlad, 7. Fl. Coman, 11. Miculescu, 16. Lixandru, 21. Chiricheș, 22. V. Gheorghe, 28. Pantea, 80. Radaslavescu, 88. Djokovic

ABSENȚI: –

ANTRENOR: Elias Charalambous

CSKA 1948 Sofia: 29. Naumov – 24. Gurishta, 87. Petrov, 5. Helinton, 4. Orachev – 13. Stoichkov, 22. Daskalov – 11. Karagaren, 39. Umarbaev, 99. Kirilov – 9. Kjartansson

REZERVE: 33. Ganev, 7. Thalis, 8. Pedrinho, 10. Rusev, 18. Chochev, 20. Vutov, 21. Tsenov, 23. Viyachki, 31. Rapnouil

ABSENȚI: Johnathan, Serdyuk, Piscevic (accidentați)

ANTRENOR: Atanas Ribarski

Stadion: Arcul de Triumf

Arbitru: Xhaja Juxhin / Asistenți: Bregasi Nertil, Arber Pema (toți din Albania)

Confruntarea dintre Adana Demirspor și CFR Cluj începe de la scorul de 1-1. Ardelenii au condus în meciul tur, dar pe final au cedat din punct de vedere fizic și oaspeții au egalat și puteau chiar să se impună.

„Putem spune că este cel mai important meci de până acum în acest sezon pentru noi. Știm asta, ne-am pregătit bine. Am făcut un meci tur bun, dar acum e cel decisiv. Am încredere, trebuie să ne jucăm șansa”, a declarat antrenorul formației CFR Cluj, Andrea Mandorlini.

Adana Demirspor – CFR Cluj, echipe probabile:

Față de partida tur, din lotul ardelenilor face parte și Yevghen Konoplyanka, cel care ar putea să debuteze la CFR cu această ocazie.

ADANA DEMIRSPOR (4-2-3-1): 18. Karacic – 22. Svensson, 15. Manev, 4. Güler, 77. Rodrigues – 8. Akbaba, 90. Stambouli – 26. Sarı, 10. Belhanda, 11. Akintola – 99. C. Ndiaye

Rezerve: 25. Özbir, 2. Çokçalış, 3. Dursun, 5. Gravillon, 17. B. Ndiaye, 21. Burak, 27. Toköz, 30. Nani, 32. Y. Erdogan

Antrenor: Patrick Kluivert

CFR CLUJ (3-5-2): 90. R. Sava – 19. Mogoș, 44. Kresic, 3. Z. Morgan – 4. Cr. Manea, 77. Tachsidis, 73. Muhar, 7. Krasniqi, 45. Camora – 17. Otele, 30. Bîrligea

Rezerve: 34. Bălgrădean, 6. Ajeti, 9. Betancor, 10. C. Deac, 15. Yeboah, 22. Konoplyanka, 29. Avounovu, 40. Cvek, 82. Fica

Absenți: Boben, Janga (accidentați)

Antrenor: Andrea Mandorlini

Stadion: Yeni Adana (Adana)

Arbitru: Nathan Verboomen (Belgia); Asistenți: Mathias Hillaert & Ruben Wyns (Belgia)

Sepsi a câștigat primul meci din deplasare cu 2-0, dar înaintea returului, situația s-a complicat. Conducătorii formației bulgare l-au schimbat pe antrenorul Sasha Ilici cu Nestor El Maestro.

„Va conta pentru că le va da o altă stare de spirit. Plus că de fiecare dată când se schimbă antrenorul există un impact. Bine, el poate să fie și negativ”.

CSKA are jucători care câștigă și 40.000 de euro! Asta înseamnă că sunt jucători de calitate, dar noi suntem foarte motivați și am mare încredere în jucătorii mei. Am dovedit că suntem greu de învins, dar trebuie să lăsăm ultima picătură de energie pe teren și să ne luptăm!”, a declarat antrenorul formației Sepsi, Liviu Ciobotariu.