Octavian Jurma, despre testarea anti-covid-19 din România în valul 5 al pandemiei

Octavian Jurma a vorbit despre testarea anti-COVID-19 din România. Ce se întâmplă în valul 5 al pandemiei în țara noastră? Epidemiologul a lansat un nou atac la adresa autorităților referitor la gestionarea crizei sanitare. Ce spune specialistul despre situația actuală?

Epidemiologul Octavian Jurma a lansat un nou atac la adresa autorităților cu privire la modul de gestionare al pandemiei de coronavirus. Acesta aduce acuze grave oficialilor și susține că testarea anti-COVID-19 este astăzi „la fel de mediocră ca în valul 4 – Delta și calitativ mult sub nivelul valului 3 – Alpha”.

Specialistul subliniază și că autoritățile ‘neagă pandemia’, în cadrul unei postări de pe Facebook. De asemenea, cel din urmă mai indică și faptul că dezinformarea și lipsa de transparență este în creștere, în aceeași măsură cu îndârjirea populației.

Specialistul a indicat și faptul că diferența de teste vine din buzunarul nostru și din testele rapide pentru că ‘jumătate din testele RT-PCR din România sunt plătite de români din buzunarul lor.’

„Să începem cu standardul de aur RT-PCR (curba albastră): Media de cazuri a depăşit media de teste RT-PCR din programul naţional (făcute de stat) mai repede decât în valul 4-Delta.

Dacă am am avea doar teste RT-PCR făcute de stat nu am putea confirma mai mult de 12,000 de cazuri pe zi. Nivelul de testare RT-PCR este mult sub nivelul din valul 3-Alpha de la începutul anului trecut deşi avem deja de 2 ori mai mult cazuri decât vârful valului 3-Alpha.”