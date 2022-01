Octavian Jurma, despre vaccinarea urgentă a copiilor împotriva Covid-19: „Pericolul este acum și Omicron va lovi în plin școlile noastre”

Numărul infectărilor de Covid-19 se dublează de la o zi la alta, iar acest lucru îngrijirează pe toată lumea. Potivit specialiștilor, valul cinci al pandemiei va veni mai repde cu două săptămâni decât a fost prevăzut, iar începerea școlilor favoizează în continuarea transmiterea comunitară a virusului. Cercetătorul Octavian Jurma a transmis un mesaj de ultimă oră părinților, având ca scop conștientizarea vaccinării copiilor cât mai repede.

România se apropie cu pași repezi de valul cinci al pandemiei, iar populația, ca și în dățile anterioare, este în mare parte nevaccinată. În ciuda tuturor recomandărilor medicale, cetățenii se tem de vaccin, astfel că riscă cu propria viață, cât și cu cea a apropiaților.

Cu toate acestea, copiii au o șansă inegalabilă la vaccinare, protejându-se și pe ei, dar și părinții și bunicii. Pentru a se putea imuniza, însă, este nevoie de consimțământul părinților, iar acest lucru face aproape imposibilă vaccinarea în rândul copiilor.

Medicul Octavian Jurma trage un semnal de alarmă referitor la riscurile nevaccinării anti-Covid-19, mai ales că, în viitorul apropiat, școlile vor deveni un focar de infecție. Din acest motiv, specialistul îi îndeamnă pe părinți să-și depășească temerile și să acționeze până nu este prea târziu.

„Chiar înțeleg reținerea părinților care se tem să își vaccineze copiii și nu va vorbesc că medic ci că părinte. Am și eu copii și e unul din motivele pentru care am început să investighez pandemia și metodele de combatere a acesteia la fel cum faceți și voi.

Însă atunci când am pus în balanță argumentele pro și contra, balanță s-a înclinat decisiv în favoarea vaccinari. Azi am făcut și boosterul băiatului meu cel mare, fără nici o ezitare. Am o imensă ușurare că de săptămâna viitoare, dacă școală va mai fi deschisă, va merge protejat la maxim în clasa (vaccin + masca FFP2/N95)”, a transmis cercetătorul.