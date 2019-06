Obiceiul ciudat pe care îl are Iulia Albu când merge la plajă. Niciodată nu face acest lucru aparent normal

Iulia Albu a uimit din nou cu un obicei deosebit…la plajă. Vedeta este cunoscută ca fiind o persoană cu gusturi aparte, mai deosebite decât cele majoritare. Cum se îmbracă și ce face fosta soție a lui Mihai Albu pe plajă?

Iulia Albu a dezvăluit, într-un interviu recent, că stă acoperită din cap până-n picioare atunci când vrea să se bucure de razele soarelui. Majoritatea doamnelor și domnișoarelor abia așteaptă sezonul estival pentru o piele mai colorată, ba chiar se chinuie cu creme autobronzante sau diverse modalități pentru a putea avea o piele mai ciocolatie. În acest timp, Iulia Albu savurează soarele acoperită total de un vual.

„Nu am ales încă destinația de vacanță pentru că primează proiectele profesionale și încă mai am treabă. Oricum vom merge undeva mai aproape de România, pentru că proiectele pe care le am nu îmi permit o vacanță foarte lungă și foarte departe. Eu oricum la soare stau acoperită din cap până în picioare, nu îmi place să fac plajă, nu stau niciodată la soare fără protecție maximă. În plus, am grijă să nu mă bronzez, pentru că mie îmi place pielea mea albă!”

