Iulia Albu a fost operată de urgență din cauza unui chist. Care este starea vedetei acum

Iulia Albu a anunțat, într-o postare pe blogul personal, că recent a fost operată de urgență din cauza unui chist ovarian. S-a întâmplat în luna aprilie, iar după intervenția chirurgicală a avut nevoie de o lună repaus, dar spune că s-a putut urca din nou pe tocuri după doar o zi de la operație.

Iulia Albu a trecut printr-o intervenție chirurgicală din cauza unui chist

„Am suferit in data de 24 aprilie 2019 (da, atât de recent) o intervenție de îndepărtare laparoscopică a chistului ovarian si singurul motiv pentru care m-am hotărât să vă povestesc, este că, deși sunt o femeie care a avut si are opiniile celor mai reputați specialiști, am trecut prin ceea ce unele dintre voi au trecut deja si sper că altele nu vor fi nevoite să o facă”, a scris Iulia Albu pe blogul personal.

Fashion editor-ul a precizat că diagnosticul a venit devreme, iar după numai o zi de la îndepărtarea chistului ovarian a fost deja acasă.

„Intervenția a presupus o lună de repaus “de bun simț” si o verificare ulterioară. Nu, nu am avut dureri, sau disconfort major și am purtat tocuri chiar de a doua zi”, a mai scris Iulia.

Intervenția chirurgicală a costat-o pe vedetă aproximativ 12.000 lei. Iulia Albu a rămas surprinsă că acest tip de operație este decontată de stat la spitalele private doar în proporție de 10%. Fostul jurat de la Bravo, ai stil!, le-a mulțumit medicilor care s-au ocupat de ea și le-a dat un sfat femeilor care îi citesc blogul.

„Sfatul meu este să consulți cel puțin doi specialiști dintre care unul sa aibă o supracalificare ca expertiză in problema pe care o suspectezi ca o ai. De exemplu, o operație prin chirurgie laparoscopica nu este cea mai neobișnuită intervenție, dar, făcută necorespunzator, poate aduce complicații inimaginabile”, a mai scris Iulia Albu.