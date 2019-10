Oase, mărturisiri de pe platourile de filmare ale sezonului 3 Asia Express: „Dacă eram în cursa asta ieșeam primul”

Oase și Gina Pistol au dat startul, săptămânile trecute, la sezonul 3 al emisiunii Asia Express. Dacă Gina este deja obișnuită cu rolul de moderator al emisiunii, pentru Oase este prima experiență de acest gen. Fanii pe care a reușit să îi strângă în sezonul trecut, odată cu participarea la concurs, sunt convinși că se va descurca de minune. Iată mărturiile acestuia de pe platourile de filmare!

Oase, Gina Pistol și cele 9 perechi de concurenți din cadrul emisiunii au început deja aventura. Aceștia au ajuns deja de câteva zile bune în Filipine și au început filmările pentru cel de-al treilea sezon al show-ului Asia Express. Amintim că pe micile ecrane va putea fi văzut abia în primăvara anului viitor. Oase, acum în postura de prezentator al emisiunii, a declarat că peisajul este unul cu totul și cu totul diferit.

“Anul trecut pe vremea asta eram și eu concurent și nu-mi vine să cred ce trăiesc în aceste momente. Mă tot gândesc cum am ajuns din Pantelimon în Filipine, ucenicul Ginei Pistol în Asia Express. Mi se pare incredibil. În plus, abia acum realizez ce înseamnă producția acestui show, câți oameni sunt în spate, ce desfășurare de forțe, e ceva ireal. Cât am fost concurent nu am realizat lucrurile astea, eram mereu pe fugă, eram doar noi cu operatorul și reporterul, era greu să îmi imaginez câți oameni muncesc pentru fiecare misiune pe care noi trebuie să o facem”

Oase