Gina Pistol, primele impresii despre sezonul 3 Asia Express: „Mă gândesc cu groază la ce simt și cât de greu le este concurenților noștri”

Gina Pistol a început deja de câteva zile bune noua experiență din cadrul emisiunii Asia Express. De data aceasta, cele nouă perechi de vedete au parte de priveliști nemaipomenite din Filipine și Taiwan. Iată primele impresii ale prezentatoarei de televiziune de la prima ediție din noul sezon!

Gina Pistol a reînceput aventura de la Asia Express. Aceasta a avut parte de o filmare cu hidravionul pentru primele filmări din cadrul provocării din Filipine și Taiwan. Cele nouă echipe au plecat deja de o săptămână, iar show-ul va urma să fie difuzat în primăvara anului viitor.

Cu toate că nu are cum să existe o rutină, pentru că fiecare sezon este inedit, lucrurile par a fi de-a dreptul surprinzătoare anul acesta. Iată cum se simt emoțiile noului sezon și care au fost primele lucruri pe care le-a declarat Gina despre aterizarea pe apă cu hiravionul.

“De câte ori plec de acasă în Asia Express am în minte un oarecare desfășurător al următoarelor două luni. De fiecare datã am surprize când ajung acolo, iar anul ăsta nu a fost cu nimic mai prejos. Au trecut doar câteva zile de când au început filmările și am deja o listă. Cea mai tare experiență de până acum a fost călătoria și în special aterizarea pe apă cu un hidroavion. Am filmat intro-ul unei ediții în aer pentru că peisajele din Filipine sunt absolut senzaționale. A fost o experiență incredibilă, mi-a plăcut tare, tare mult, deși am stat un pic încordată când simțeam și vedeam ce curbe ia avionul…Senzaționale sunt și temperaturile de aici. Nu cred că mi-a fost niciodată în viața mai cald decât în aceste zile. Aerul este efectiv irespirabil și mã gândesc cu groază la ce simt și cât de greu le este concurenților noştri”

Gina Pistol