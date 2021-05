Cătălin Măruță și Oana Zăvoranu au îngropat securea războiului. De la ce s-au certat crunt VIDEO

E oficial! Oana Zăvoranu și Cătălin Măruță s-au împăcat după ce nu și-au vorbit timp de mai bine de 10 ani de zile. De la ce s-au certat crunt faimoasa actriță și soțul Andrei. Prezentatorul de la PRO TV a fost emoționat de întâlnirea cu Zăvo. Ce i-a declarat diva.

Împăcare epocală în showbizul românesc. Oana Zăvoranu și Cătălin Măruță au revenit la sentimente mai bune după mai bine de un deceniu de când s-au certat. De când a divorțat actrița de artistul Pepe, Zăvo și soțul Andrei au rupt legăturile, însă acum cei doi s-au revăzut și au reînnodat relația de prietenie.

Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Oana Zăvoranu a stat la povești cu prezentatorul de la PRO TV. Cei doi și-au adus aminte de perioada în care erau de nedespărțit. Cei doi au îngropat securea războiului, spre bucuria fanilor brunetei.

Putem spune, oarecum, că am îngropat securea războiului. Asta o să vedem la final de podcast, poate mai rămâne ceva. Au fost atâția ani în care nu ne-am vorbit. Oare câți? 7-8-9? Calculezi de când ai divorțat? Ce, de 11 ani nu am mai vorbit?”, a declarat Cătălin Măruță pe Youtube.

„Mă ştiu cu Oana Zăvoranu de când eram nişte copii visători şi ambiţioşi, începători în televiziune. De atunci în vieţile noastre s-au întâmplat multe şi timp de 10 ani nu ne-am vorbit. Ne-am reîntâlnit însă la podcastul «Acasă la Măruţă», am îngropat securea războiului şi am vorbit sincer despre viaţa ei.

Oana Zăvoranu a atins anumite subiecte delicate în discuția cu amfitrionul podcastului. Actrița i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță adevăratul motiv pentru care nu a devenit niciodată mamă. Pe de altă parte, controversata brunetă a mărturisit că singurul ei regret este că nu a avut un băiat la vârsta de 20 de ani.

Cătălin Măruță: Ai fost vreodată însărcinată?

Oana Zăvoranu: Da, de trei ori și am făcut întrerupere de sarcină pentru că nu am simțit… A fost o dată sau de două ori înainte (n.r – de relația cu Pepe) și odată era cu el. Dar nu am simțit niciodată să fac pasul ăsta cu niciun bărbat care s-a aflat, în momentul ăla, la vremea respectivă în viața mea.

Cătălin Măruță: Ți-a părut rău că ai făcut asta? Erai mama aia cool.

Oana: Eram mama aia cool, dar pentru o femeie contează foarte mult bărbatul cu care faci (n.r – copil). Un copil este binevenit dar dacă e făcut cu ăla sau aia cu care simți. Regret că nu am avut un băiat la 20 de ani.