Oana Zăvoranu, mărturisiri uluitoare despre Pepe: „Eu am informații și o spun în premieră”

Pepe este în vizorul presei de o lună, după ce a anunțat că el și Raluca Pastramă, mama celor două fetițe ale sale, vor divorța. Cu acest prilej, în spațiul public sunt readuse speculații controversate din trecutul artistului. Una dintre ele a fost lansată de fosta soție, Oana Zăvoranu.

În urmă cu ceva timp, Oana Zăvoranu a vorbit despre faptul că, la un moment dat, s-a certat cu o publicație care scrisese despre Pepe că este homosexual. Surprinzător a fost faptul că bruneta a afirmat că deține anumite informații care ar putea atesta că bărbatul are într-adevăr alte preferințe.

„Eu am informații și o spun în premieră. Acum câțiva ani de zile m-am certat îngrozitor cu revista Star, care a publicat un articol despre el că este homosexual. Hai să vă spun că și eu sunt în posesia unor mesaje care atestă că e homosexual. Se vorbește în oraș că lumea cam știe că omul are bucurii la băieți. Normal că am fost stupefiată și am făcut și eu niște legături. Eu nu zic că bag mâna în foc, așa mi s-a spus”, a declarat Oana Zăvoranu la ”Un show păcătos”, emisiune difuzată pe Antena 1.