Oana Zăvoranu îl desființează pe Pepe. Ce a spus despre mariajul cu Raluca Pastramă

Oana Zăvoranu taie și spânzură! Cunoscuta vedetă este adorată de fani pentru modul tranșant de a ataca subiectele care i se pun pe tavă. Iată că de această dată a fost vorba despre nimeni altul decât fostul soț! Ce a spus despre mariajul acestuia cu Raluca Pastramă?

Oana Zăvoranu a acceptat invitația unui podcast și a urmat tactica pe care o are deobicei. Aceasta a fost transparentă din cale afară și a spus întocmai adevărul său. Desigur că prin întrebări s-a aflat subiectul mult controversat de care parcă e legată omilical – Pepe.

Au trecut 11 ani de când cei doi și-au luat adio din mariajul cu scântei, iar Querida încă este extrem de des întrebată în interviuri despre scandalul ce și acum face vâlvă în presa mondenă.

După ce a răspuns provocării, bruneta a mai subliniat și niște detalii legate de căsătoria fostului partener cu Raluca Pastramă. Actrița a susținut că nu a suferit niciodată după latino lover când a venit vorba de intrarea altei femei în viața sa.

Oana consideră că Pepe s-a căsătorit totuși mult prea devreme cu mama copiilor săi, lucru care s-a întâmplat la o distanță de opt-nouă luni de la despărțirea de ea: ”Pe mine m-a pus o țară întreagă că l-am părăsit pe Pepe, că ulterior i-am frânt inima, cânta pe peste tot, era nenorocire.

Ok! Câte luni au trecut până când s-a căsătorit el? Vreo 8-9 luni. Bă, dar nu, adică, niciun doliu așa nu purtăm? Eu eram infidela, aruncam cu ouă! El nu a plâns, șase luni a fost pe la televizor, a suferit în el.

Cât timp a trecut până când și-a pus el pirostriile? Eu eram infidela! În timpul ăsta nu a stat degeaba. Nu că și-a făcut o relație, dar s-a și însurat. Doliul se poartă un an!”, a declarat fosta actriță din serialul Sacrificiul.

”Nu m-a durut, cât m-a iritat (n.r. căsnicia lui Pepe cu Raluca Pascu), pentru că am simțit că este făcută la ambiție. Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Niciodată! Mai auzeam și eu una alta, plânsete, alea, alea. Mai sună lumea, Bucureștiul ăsta este mic! Mai dă dedicații, mai alea, alea. În momentul în care se întâmplă ceva fără să ai vreo vină și nu te mai iubesc, la mine nu e să mai încercăm. Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”

