Oana Zăvoranu îl acuză pe Pepe de minciună. De ce ar divorța artistul, de fapt

Oana Zăvoranu vine cu comentarii aspre și greu de dus pentru fanii fostului cuplu format din Pepe și Raluca Pastramă. De ce ar divorța celebrul artist de mama celor două fete ale sale? Vedeta vine cu detalii despre mariajul fostului iubit.

Divorțul anului e discutat acum și de fosta parteneră a celebrului cântăreț latino. Motivul invocat de artist a fost că cei doi pur și simplu nu se mai înțeleg, tensiunile și-au făcut apariția în mariaj, iar cei doi au ales de comun acord să meargă pe drumuri separate. Cu toate astea, actrița din Sacrificiu este de altă părere, că imaginea acestuia avea nevoie de un plus mai ales în această perioadă, iar cântărețului îi stă bine într-o astfel de postură puțin de victimă, spune Oana.

La fel de transparentă, asumată și tranșantă ca întotdeauna, Zăvoranu și-a spus opinia în mediul online. Cei care o urmăresc pe vedetă pe rețelele de socializare o apreciază tocmai pentru asta și îi mulțumesc pentru că dă în continuare dovadă de calitățile de care s-au îndrăgosti încă de când a apărut în vizorul românilor. Bruneta a încheiat mesajul cu câteva cuvinte foarte tăioase. Aceasta nu crede în sfârșitul mariajului cum nu a crezut nici în iubirea dintre cei doi soți, susținând că după sărbătorile de Crăciun ar urma să-și facă apariția și marea împăcare.

„V-am raspuns ca sa nu ma mai intrebati 😂😂😂 Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti 😂😂😂 Si nu mai puneti ‘botu’ la vrajeli…e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva…vremuri grele Mon Cher…da’ lasa ca de Craciun la ‘insistentele’ fanilor 😂😂😂….’miraculos’ or sa se ‘împece ’😂😂😂…chill…😉😉😉…astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor…iar ‘sotu’ trebuia sa invete sa ‘joace’ mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani…stai jos, nota 4 😂😂😂 Have Fun and Enjoy Love, Oana ♥️ P.S….. mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama’ cu iz de regie fâsâita…”

