Familia lui Pepe, reacție halucinantă la auzul veștii divorțului. Ce a putut să facă Giani

Familia lui Pepe a avut o reacție halucinantă la auzul veștii divorțului dintre cei doi. Giani, fratele lui Pepe a spus că îi pare rău, dar că nu poate interveni în familia acestuia.

Familia lui Pepe nu a primit bine vestea divorțului dintre cântăreț și Raluca Pastramă, scrie fanatik.ro. Fratele cântărețului, Giani, spune că îi pare foarte rău, dar nu are ce să facă dacă decizia este luată de comun acord.

Anunțul că Pepe divorțează de Raluca Pastramă a luat pe nepregătite familia artistului, care nu se aștepta la un astfel de deznodământ.

Presa a încercat să aducă noi detalii despre despărțirea celor doi, însă atât Pepe, cât și Raluca Pastramă doresc să treacă de acest moment nefericit în liniște.

Giani Pascu, fratele cel mare al lui Pepe Pascu, a primit vestea cu părere de rău, mai ales că nici nu bănuia cu ce probleme se confruntă acesta și a spus că fosta sa cumnată va face parte din familia lui pentru todeauna.

Lumea a tot sperat să fie vorba de o glumă, dar iată că divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă este cât se poate de adevărat. Celebrul cuplul nu se mai înțelege de ceva timp, iar la mijloc nu este un motiv foarte bine întemeiat, după cum a anunțat Pepe în anunțul de divorț de pe Youtube.

Unele guri susțin că Pepe și Raluca au luat în calcul despărțirea cu luni bune înainte de momentul anunțului cântărețului. Astfel, de comun acord, artistul și soția lui au să meargă pe drumuri separate, însă să fie zilnic prezenți în viața celor două fetițe ale lor.

”Am primit cu regret această decizie. Nu mă așteptam, o iubesc foarte mult pe Raluca, este parte din familia noastră. Îmi pare rău ca divortează doi vecini, darămite fratele meu, dar nu mă pot baga. Îmi pare rău că s-au despărțit, tuturor ne pare.

Cum nimeni nu se bagă în familia mea, între mine și soția mea, așa dorește și Pepe, așa am procedat și eu. Ei nu doresc să facă tam tam din toată situația. Tuturor ne este greu, când ne-au spus am acceptat decizia ca atare, am pus capul în pământ și nu am comentat nimic.

Când deciziile sunt luate nu ai cum să mai intervii. Repet, ne-a surprins decizia, este vorba de doi copilași aici, totuși, sunt deciziile lor, așa au considerat că este mai bine. Datoria fratele mai mare este să-și protejeze fratele mai mic, asta fac și eu”, a declarat Giani Pascu.

Pepe a ales să facă anunțul divorțului pe Youtube. Pepe și-a anunțat sec fanii că divorțează de Raluca, la cererea ei.

”Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro.

A hotărât să pună punct relației. În momentul de față, nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multele încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine”, a spus artistul în anunțul divorțului de pe Youtube.