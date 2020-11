EXCLUSIV Oana Zăvoranu o face praf pe Raluca Pastramă. De ce nu poate divorța de Pepe, de fapt

Oana Zăvoranu, prima soție a lui Pepe, a făcut declarații incendiare, pentru impact.ro, despre divorțul artistului de Raluca Pastramă. Ea crede că totul este o regie, de dragul publicității, având în vedere că, la vreme de pandemie, artistul este falit. Oana e convinsă că el va anunța brusc o împăcare cu Raluca, în momentul în care îi va merge din nou bine, pe plan profesional.

Iată ce ne-a declarat Oana Zăvoranu, actrița care a divorțat de Pepe în urmă cu 11 ani: ”Că este o căsnicie de fațadă am spus-o și rămân la părerea mea, dar nu asta este important. Eu cred că este o regie proastă pentru că lui îi este foarte foame, întrucât toată lumea a fost afectată de pandemie, iar el nu a mai avut concerte și evenimente. Din câte am înțeles, și-au deschis cu surle și trâmbițe nu știu ce salon, dar au pus cruce că nu a mai venit nimeni. Concerte de unde, că toți artiștii au avut de suferit”. Ea explică și de ce nu crede în această despărțire:

”În opinia mea este o regie ieftină în care eu nu cred. Și să vă spun și de ce. Ea este de etnie, iar în mentalitatea rromilor nu există divorț. Cu atât mai mult să divorțeze dacă au și doi copii. Ele, dacă ajung la 18-20 de ani și sunt nemăritate, au o problemă. Mie mi-a ridicat semne de întrebare, din câte înțeleg eu, faptul că ea vrea divorț și că nu mai poate. Păi, cum să vrea ea divorț? Știe foarte bine ce face el de ani de zile, să fim sinceri! Nu că ar fi situația roz între ei, dar nu este vorba despre un divorț!”

Oana Zăvoranu

”Cred că vor sta certați până de Crăciun și apoi se vor împăca”

Ea face previziuni optimiste: ”Cred că vor sta certați până de Crăciun și apoi se vor împăca”. Oana Zăvoranu și Pepe s-au despărțit cu scandal în 2011 și, din păcate, dintr-o mare dragoste, n-a mai rămas loc nici de ”Bună ziua!”. Oana și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu Alex, iar în afaceri îi merge perfect, fiind proprietara unui centru medical, iar Pepe s-a grăbit, în urmă cu opt ani, să-și oficializeze relația cu Raluca, despre care, la acea vreme, solistul vorbea la superlativ. Oana nu a crezut în căsnicia lui cu Raluca:

„Nu le dau 365 de zile împreună. Nu cu un copil, cu 10 copii. Pentru că e o căsătorie forţată unde nu există dragoste, compatibilitate, înţelegere, ci doar înşelăciune din partea ei care i-a spus că e borţoasă când nu se mai putea face nimic şi răzbunare prostească şi distructivă din partea lui, pentru a arată lumii cât de fericit şi de împlinit e el la nici un an de la despărţirea de mine”. Pepe își dorește de data aceasta un divorț liniștit: ”Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de faţă, fiind de comun acord, vom merge la notar şi nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculaţii. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, a spus Pepe într-un video pe Youtube.