Oana Zăvoranu îi dă replica lui Pepe după ce a numit-o ”cea mai mare greșeală”. A fost extrem de acidă

Conflictul dintre Pepe și Oana Zăvoranu continuă în mediul online. După ce artistul s-a referit la ea precum „cea mai mare greșeală” a vieții sale, controversata brunetă i-a dat, imediat, replica. Cum s-a apărat Zăvo în fața fostului ei soț. A fost extrem de acidă.

Scandalul dintre Oana Zăvoranu și Pepe este departe de a se fi încheiat. Invitat în cadrul podcastului artistului Damian Drăghici, Pepe s-a arătat profund revoltat de mărturisile pe care actrița le-a făcut despre căsnicia și divorțul lor „Acasă la Măruță”. După ce fostul ei soț a numit-o „cea mai mare greșeală a vieții lui”, bruneta nu a putut sta cu brațele încrucișate și i-a dat replica solistului.

Profund deranjată de vorbele fostului ei partener, Oana Zăvoranu a răbufnit la adresa lui Pepe, menționând că este sătulă ca oamenii să se folosească de numele ei pentru a „face un banut in plus”:

„Legendele nu mor niciodata! Ca venise vremea si pentru lucruri bune, dupa atatia ani de mizerii fortate si induse de diverse personaje care s-au folosit de momentele grele din viata mea pentru a-si creste imaginea sau pentru a face un banut in plus!

Nu ma dezic de nimic din ce am spus sau facut in trecut, dar mortii cu mortii, vii cu vii! Life goes on! Pe smecherie si finete! Va pupa Oana Boss!”, a declarat Oana Zăvoranu pe contul ei de Instagram.