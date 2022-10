Oana Zăvoranu, executată silit. Ce s-a întâmplat cu vedeta, câți bani trebuie să dea

Oana Zăvoranu are probleme. Celebra brunetă a fost executată silit din cauza unor datorii. Recent, clinica sa de înfrumusețare a fost vizitată de poliție și un executor judecătoresc pentru a recupera bunuri care să acopere un prejudiciu de peste 11.000 de lei. La fața locului s-a prezentat și femeia păgubită de Querida, care a dat câteva declarații.

Oana Zăvoranu nu mai scapă de probleme

Profesional Medical Assistance & Radiology Operator este al unei asistente care a avut un contract de colaborare cu One Life SRL, clinica Oanei Zăvoranu, în baza unui act de prestări servicii parafat între cele două părți. Însă, relațiile dintre cele două asociate s-au stricat în 2021, iar femeia a solicitat banii datorați de firma vedetei.

La acea vreme, asistenta susținea că a fost agresată de Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu, atunci când a solicitat banii. Neînțelegerile au ajuns în instanță, așa că Poliția, un executor judecătoresc și femeia păgubită au descins la clinica brunetei pentru a lua bunuri care să acopere suma datorată.

Vedeta a fost executată silit din cauza unor datorii

Potrivit Cancan, primele persoane ajunse, vineri, la fața locului au fost asistenta și executorul judecătoresc. Cel din urmă a discutat câteva minute cu Alex Ashraf, până au ajuns polițiștii. Trebuie precizat că nu este primul litigiu de acest gen în care este implicată clinica Oanei Zăvoranu.

Acuzații grave făcute de păbugită

Femeia păbugită, care a refuzat să-și facă public numele, de teamă că ar avea de suferit, a dezvăluit suma pe care o are de recuperat de la Zăvoranu.

„Am câștigat și acum are loc o executare silită pentru că nu au vrut să-mi dea banii. Firma mea a avut o colaborare cu firma Oanei.Trebuie să-mi dea în jur de 117 milioane (n.r. – lei vechi). De un an de zile îmi datorează acești bani. Am încercat să rezolvăm pe cale amiabilă, dar nu s-a putut. Este rea-voință. Fac încasări doar cash, ca să nu le intre banii în cont.”, a mărturisit ea.

De asemenea, asistenta care se judecă prin tribunale cu fosta iubită a lui Pepe a explicat că poate vorbi cu Oana doar prin avocați: „În momentul de față, executorul este înăuntru și încercăm să ne recuperăm banii. Am avut factură, chitanță, am plătit impozite. Ei nu recunosc că am avut contract de colaborare cu ei. Din octombrie, anul trecut, mă judec cu ei. Au avut toate posibilitățile să se achite față de mine, nu au făcut-o, acum se ocupă instanța. Nu pot face numele meu public pentru că îmi este teamă de ei. Sunt persoane publice și nu știu ce putere au”.