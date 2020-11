Oana Zăvoranu, derapaj vulgar la adresa Adelinei Pestrițu. Nimeni n-a mai văzut așa ceva

Prin definiție un influencer este cineva care are puterea de a afecta deciziile de cumpărare ale altora. Asta se întâmplă din cauza autorității, cunoștințelor, poziției sau relației sale cu publicul său. În România au apărut din ce în ce mai multe astfel de personaje, persoane publice și cu notorietate. Printre aceștia se numără Adelina Pestrițu, Selly, Andi Moisescu, Cristian Manafu, Dorian Popa, Bianca Drăgușanu, Gina Pistol, Lidia Buble, Andreea Tonciu, Andreea Antonescu, Adelina Pestrițu sau Nicole Cherry, și chiar Oana Zăvoranu.

Meseria se bazează pe numărul de persoane care urmărește postările influencer-ului într-o nișă distinctă, cu care se angajează activ.

Nu de mult am fost martorii unui adevărat scandal generat de promovarea unor produse (cazul Plush Bio).

În acest scandal, pe lângă Dorian Popa, Lidia Buble, Andreea Tonciu, Andreea Antonescu, Nicole Cherry , s-a aflat și mai noua influencer-iță, Adelina Pestrițu.

Asupra ei a mai planat un scandal, în plină pandemie. Vedeta fusese acuzată că ar fi luat bani pentru a declara că ar fi fost infectată cu noul virus.

Acuzațiile nu au fost dovedite, dar suspiciunea a planat asupra ei.

Oana Zăvoranu, care intră în această categorie a influencerilor, pe pagina sa de facebook a pornit o adevărată avalanșă de acuzații la adresa Adelinei Pestrițu, în urma mai multor apariții a acesteia în spațiul public și în media. Nici Oana Zăvoranu nu e ușă de biserică, dar vedeta declara că:

”(…)eu as putea face reclama NUMAI LA CEVA CE IUBESC, CUNOSC SI FOLOSESC DE MULTA VREME si astfel imi ASUM SA VA RECOMAND. Ace, brice si carice, MA RESPECT SI VA RESPECT PREA MULT SA O FAC!!!”( facebook )

Oana Zăvoranu este recunoscută pentru extravaganțele și scandalurile în care a fost implicată de-a lungul timpului. Multe din lucrurile spuse de vedetă sunt, într-o anume proporție adevărate.

Se pare că ultima ieșire la rampă a Oanei Zăvoranu are legătură atât cu declarațiile, cât și cu reclamele făcute de mai tânăra sa colegă din showbiz-ul românesc.

Oana s-a referit și la faptul că multele produse la care Adelina face reclamă și recomandă, nici măcar nu au fost testate de aceasta și este foarte greu să crezi că sunt chiar așa cum sunt descrise.

Cel mai elocvent exemplu este cel al produselor Plush Bio. Scandal a fost iscat după ce mai multe tinere au reclamat probleme de sănătate după folosirea produselor.

” Nu poti face ZILNIC reclama la 10 creme pentru ca e logic ca nu ai TIMPUL NECESAR SA LE TESTEZI PE TOATE 10 si nu le poti recomanda. De aia va ies BUBE. Nu poti crede ca cineva iti recomanda ceva FIIND PLATIT SA FACA LUCRUL ASTA. Nu poti zilnic sa faci reclama la diverse lucruri spunand de fiecare ca E CEL MAI BUN. Unde va e personalitatea si liberul arbitru? Si de ce faci reclama tocmai tu, o panarama obosita indiferent de cum te cheama ?

M-ati vazut voi vreodata pe mine sa fac reclama la ceva si sa va astenizez de dimineata pana noaptea cu asa ceva? (…) Pe spinarea voastra isi fac baragladinile astea case, dressinguri si va zic cum dorm ele in asternuturi de 8000 roni. Nu va simtiti prostite? Nu va simtiti furate pe fata? Pai asta avea in proprietatea ei doua boxe in locatie de gestiune prin Ibitza si acum va zice voua ca va da ea ceva?”,a scris Oana Zăvoranu pe facebook.