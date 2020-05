S-a rupt iar lanțul de iubire între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi? Gestul făcut acum de cei doi

Relația controversată dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi scârțâie din nou? Ce gest făcut de ambii a ridicat multe semne de întrebare?

Bianca se pare că se distrează de minune în aceste vremuri. Pe tot parcursul stării de urgență și-a strâns câțiva prieteni la vila unde locuiește cu soțul ei și au dat petreceri intime în care s-au destins la maximum. Blondina a surprins toate momentele amuzante în filmulețe pe care ulterior le-a postat pe TikTok, noua aplicație pe care o folosește destul de des. Din păcate, fanii au putut observa că în prea puține se află Bodi, iar deja de o bună perioadă chipul bărbatului pe care-l iubește s-a făcut dispărut de pe rețelele sale de socializare.

Bodi i-a reproșat în trecut vedetei că el nu este deloc atras de contractele sale de imagine și de faptul că trebuie să se fotografieze încontinuu și să împartă totul cu fanii ei din mediul online, iar pentru o perioadă pare că fosta prezentatoare i-a făcut pe plac. Cu toate astea, aceasta a revenit în forță cu postările deja de luni bune, dar a omis să-l mai aducă în prim-plan și pe dragul ei soț. Nu se știe ce se întâmplă între cei doi amorezi, dar cei care îi urmăresc au destule indicii care să le indice faptul că a intervenit o altă ruptură între ei.

„Nu doresc să mă implic în această poveste murdară. Nu am comentat cu adevărat despre această prostie, dar acum a venit momentul să îmi exprim și eu părerea. Nu am nimic de-a face cu ei doi și nu vreau ca numele meu să fie asociat cu Alex Bodi. Nu doresc să mă implic în această poveste murdară, nu este de nivelul meu. Chiar dacă ne-am văzut la o întâlnire de afaceri nu demult, suntem prieteni și nimic mai mult decât atât. Îl respect, este un tip foarte drăguț, dar nu-mi place să fiu implicată în această mizerie. Acesta este adevărul despre relația pe care o am cu Alex. Am gânduri absolut neutre legate de relația lor. Deoarece relația lor nu mă deranjează și nu mă afectează. Îl respect pe Alex ca prieten, este un tip drăguț și îi doresc doar ceea ce este mai bun”

Daria Radinova