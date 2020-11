Oana Zăvoranu, declarații dure despre Raluca Pastramă: ”Pepe n-a iubit-o niciodată!”

Oana Zăvoranu, fosta soție a cântărețului, nu a crezut încă de la început în mariajul dintre Pepe și Raluca Pastramă. Contactată azi de reporterii impact.ro, Oana a evitat să-și dea cu părerea despre divorțul cuplului, însă declarațiile acesteia, făcute de-a lungul vremii, la adresa lor, sunt de-a dreptul savuroase.

Oana Zăvoranu, declarații șocante despre mariajui lui Pepe cu Raluca Pastramă

În 2014, anul în care Pepe s-a cununat religios cu Ralucan Pastrama, Oana a răbufnit. „Cred că s-a chinuit mult la freza asta. Soţul a cheltuit ceva pentru fixativul ei. Părul are şi el mândria lui, nu poate să stea pe orice cap. Zici că e calul lui Rapunzel„, a spus ea, la Wowbiz. Apoi, a adăugat Pepe a plâns când a văzut-o pe Raluca în rochie de mireasă pentru că şi-a dat seama că va trebui să rămână cu ea toată viaţa, n-a iubit-o niciodată. „Pepe este o mască! Cu acest om nu se poate! Nu vi se pare că ni se agață pe gât această fericire multiplă?! Consider că Pepe a fost fals. Nu poţi să termini după şapte ani de zile o relaţie cu un om cu care ai dormit în pat, să-i spui că vrei să-l duci la mormânt. Mesajele dure au fost și după nuntă: ”Mi-e milă de cine crede încă în “basme nemuritoare”, cand în spate e doar minciună, fățărnicie, mizerie și falsă fericire sau bogăție”, a scris Oana Zăvoranu pe conturile sociale. Oana și-a dat cu părerea și la emisiuni tv:

“O să vadă acest individ că tot ce şi-a construit a fost pe suferinţa mea. Nu mă deranjează că are succes, ci că minte. În locul lui aş fi stat să-mi văd de puradei. V-a păcălit cu zâmbetul ăla fals. Promit: de acum voi fi câine! E o vorbă: răzbunarea e arma prostului. Eu zic că e mai prost ăla care nu se răzbună. Nu v-am zis că în ultimele şase luni i-am tot trimis mesaje de împăcare, în care i-am spus că vreau să ne putem întâlni pe stradă şi să ne salutăm, să-l strâng în braţe. Nu mi-a răspuns! A continuat să mă sfideze cu nunta. El a vorbit şi eu am tăcut. Tot eu eram aia rea, aia infidelă. Regret că am fost proastă” a declarat Oana, la emisiunea lui Dan Capatos.

Divorțul anului