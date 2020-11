Pepe divorțează de Raluca Pastramă. Anunțul a fost făcut chiar de către artist, luni seară, pe contul său oficial de YouTube. Latino loverul a făcut un anunț de-a dreptul șocant. El și mama copiilor săi se despart și nu mai locuiesc împreună de două săptămâni.

La opt ani de la nunta cu Raluca Pastramă, Pepe anunță divorțul de femeia cu care are două fetițe. Anunțul a fost făcut chiar de artist, prin intermediul unui clip video. Conform declarațiilor acestuia, Pepe nu a dorit să divorțeze și a făcut tot posibilul să își salveze căsnicia, însă soția lui este determinate să nu mai acorde o nouă șansă relației:

“Dragilor, vreau să fac un anunț extrem de important. Este trist, dar adevărat. Eu și Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. Ea a hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Am înțeles niște lucruri și eu și ea, nu mai există tensiuni. Sau cel puțin ne străduim să nu mai existe.

Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii. Vrem să avem o comunicare bună pentru educația și fericirea lor. Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu fetele. După ce am trecut de acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Sper din suflet să respectați decizia noastră, să nu speculați prea mult, pentru că noi știm mai bine ce e în familia noastră, cât de frumos a fost, cât de încercată a fost relația noastră, cât de mult am crezut în ea și cum s-a terminat. Vom divorța la notar, nu vom merge la tribunal. Din punctul meu de vedere nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am făcut tot posibilul să-mi salvez căsnicia”, a mărturisit Pepe în clipul postat pe contul său oficial de YouTube.