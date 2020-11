Soția lui Pepe rupe tăcerea. Ce a pățit în cei 9 ani de relație cu artistul

Grea e viața lângă o vedetă, ar putea fi de acord soția lui Pepe, care, timp de 9 ani cât a fost în vizorul presei prin prisma soțului, a decis să rămână o prezență discretă. Acum, a venit vremea confesiunilor. Raluca Pastramă a declarat că a fost mult timp copleșită de frici, având „trac din cauza celor întâmplate la începutul relației” cu artistul, făcând referire, cel mai probabil, la fosta căsnicie a partenerului ei cu Oana Zăvoranu.

Soția lui Pepe, la confesiuni în emisiunea partenerului. Mărturisiri din spatele relației de 9 ani cu artistul

Sunt împreună cu 9 ani și se iubesc mai mult pe zi ce trece. Raluca și Pepe mai au puțin până la nunta de hârtie, dar și acum se completează unul pe celălalt în fiecare gest și în fiecare clipă. Asta s-a văzut și recent, în emisiunea online de pe Youtube a cântărețului, #BARonline, unde Raluca i-a fost invitată. În timp ce vorbea despre familia ei, urmăritorii au întrebat-o de ce nu se apucă de vlogging pe Youtube. Bruneta a fost receptivă la această propunere. În replică, partenerul a spus ”Doamne ferește”, în spirit de glumă.

„Aș avea multe de spus. Și în toți anii ăștia și eu am avut multe lucruri pe care le-am ținut așa sufocate în sufletul meu. Aș fi vrut de multe ori să vorbesc și să mă descarc, să-mi deschid sufletul și să vorbesc cu oamenii. Mi-aș fi dorit să mă cunoască oamenii mai mult decât așa, prin prisma unor poze”, a spus Raluca Pastramă.

„Mi-aș dori așa. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le împart. Sunt un om cu multe idei și cu multă imaginație, îmi place să vorbesc. Sunt un om super deschis și cu vorbele la mine întotdeauna.

Am avut așa un trac din cauza celor întâmplate la începutul relației mele cu Pepe și nu doar la început. Au fost ani de zile în care presa m-a tocat și am simțit nevoia să mă închid în mine. De-asta niciciodată nu am vrut să dau nici interviuri și mi-a fost cumva frică să răspund, că întotdeauna cuvintele îmi erau răstălmăcite și am zis că mai bine tac, ca să fiu în siguranță și să nu mai stau să mă supăr când începe lumea să mă judece pentru ce spun”, a adăugat aceasta.

Formează o familie perfectă

Cei doi nu pierd nicio ocazie să facă gesturi tandre în public. „Pe Raluca așa am cunoscut-o: frumoasă, sexy, cuminte. Mă bucur că nu s-a schimbat deloc și că am avut fler în alegerea partenerei de viață”, spunea interpretul într-un interviu pentru ”Acces Direct”, în urmă cu câțiva ani. Și chiar are toate motivele să fie mândru de Raluca. Aceasta atrage toate privirile, având un trup de invidiat. „Sunt mândru atunci când ies cu Raluca”, afirma solistul.