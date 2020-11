Oana Zăvoranu, atac la Raluca Pastramă după ce a bătut-o Pepe. A făcut-o de râs public

După ce a luat la rost toate vedetele care se folosesc de Instagram pentru a câştiga bani, Oana Zăvoranu o atacă pe Raluca Pastramă după ce a bătut-o Pepe. Fosta soţie a cântăreţului a făcut-o de râs pe brunetă.

Dacă la începutul lunii noiembrie divorţul dintre Pepe şi Raluca Pastramă uimea pe toată lumea, iată că scandalul dintre cei doi de zilele trecute întrece orice imaginaţie. Se pare că bruneta a fost lovită puternic, în plină stradă, de cântăreţ. Mai mult, aceasta a făcut şi plângere la poliţie, lucru care l-a înfuriat la culme pe artist.

Întrebată de internauţi de părerea pe care o are despre acest subiect, Oana Zăvoranu a atacat-o pe Raluca Pastramă. Actriţa din “Sacrificiul” a făcut-o de râs public cu postarea de pe Instagram, numind-o pe actuala soţie a lui Pepe “bot de cal”.

Aceasta declarase anterior că nu crede că fostul ei soţ ar fi lovit-o pe Raluca, în ciuda faptului că bărbatul a avut câteva ieşiri agresive în căsnicia cu ea.

“În afară de faptul că mi se rupe și mi se îndoaie, cum am mai spus, încă consider că este un bluff. Având în vedere cât este de controlat el de această familie de infractori, Pastramă, nu cred că-și permitea să o bată pe asta în mijlocul străzii de față cu copiii. Nu cred că a bătut-o. Nu cred că sunt în prag de divorț. Cred că au probleme, repet, cum are orice cuplu.Cred însă că le este foarte fomiță.

A avut vreo două, trei ieșiri de nervozitate, dar nu către mine îndreptate. A rupt vreo două uși de șifonier tot așa fiind supărat, ca să nu-mi dea mie una, a dat doi pumni în șifonier.

Dar, ceea ce susțin eu, nu cred că a bătut-o ziua în amiaza mare de față cu copiii. Agresiv verbal, da. Este ordinar. Este obraznic la modul de ordinărie verbală. Agresiv cu mine nu, nu a fost niciodată”, a spus Zăvo., pentru Cancan.ro.