Răsturnare de situație în divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă. Decizia luată acum de femeie

Răsturnare de situație în divorțul fulger din showbiz-ul românesc. Ce decizie incredibilă a luat acum mama copiilor juratului de la „Next Star”? Fanii fostului cuplu abia au crezut una ca asta.

De parcă vestea că divorțează nu era de ajuns pentru fanii cuplului, cei care-i considerau un exemplu de familie și relație au aflat că între ei s-a petrecut ceva teribil – niște scene violente. Cântărețul ar fi agresat-o pe fost soție chiar în fața celor două fetițe ale cuplului, iar în urma incidentului ea ar fi cerut un ordin de restricție. La doar câteva zile distanță, femeia a renunțat la acesta, conform cancan.ro.

Potrivit sursei citate, Raluca Pastramă a mers alături de fetițele sale la baza Dinamo acum câteva zile, loc unde micuțele au făcut un antrenament de tenis. Ulterior a venit și celebrul cântăreț, iar între ei ar fi avut loc o discuție foarte aprinsă, finalizată cu o afresiune adresată Ralucăi. Aceasta a mers mai apoi la Institutul de Medicină Legală pentru eliberarea unui certificat medico-legal și a depus plângere împotriva vedetei pentru loviri și alte violențe. Cu toate că părea foarte pornită să-și facă dreptate, nu a durat mult până când tânăra a renunțat la cele menționate, iar acum este obligată să plătească toate cheltuielile de judecată survenite. Din păcate, acum toate oalele s-au spart tot în capul presupusei victime. Nu se știe încă de ce a renunțat Raluca la demersurile legale sau alte detalii despre episodul neplăcut petrecut între ei, în fața celor doi minori.

„Ședință din 24.11.2020, ora: 14:00, la completul: Camera de Consiliu – 12 Tip soluție: Ia act de renunțare la judecata. n baza art. 43 din Legea nr. 217/2003 raportat la art. 406 Cod procedura civila, ia act de renunțarea reclamantei la judecarea cererii de chemare în judecata formulata Ministerul Public Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, privind pe reclamanta Pascu Raluca Florentina in contradictoriu cu paratul Pascu Nicolae Ionut. Obliga reclamanta la plata catre stat a sumei de 500 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, din care onorariul in cuantum de 250 lei pentru avocatul desemnat initial sa asigure asistenta juridica a paratului, Tacu V.N. Nicolae-Valetina, si onorariul de 250 lei pentru avocatul desemnat initial sa asigure asistenta juridica a reclamantei, Panfiloiu D.Luminita-Rodica. Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti”

Decizia instanței