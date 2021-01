Oana Zăvoranu are o dorință aparte la început de 2021. Decizia surpriză pe care a luat-o

Oana Zăvoranu nu dispare din vizorul fanilor. Aceasta și-a mărturisit dorința aparte pe care o are pentrul anul 2021. Decalarațiile sale i-au surprins pe cei mai mulți. Ce decizie surpriză a luat celebra actriță din „Sacrificiul”?

Mulți au condamnat-o pentru faptul că nu a devenit mamă până acum și pentru declarațiile controversate făcute cu privire la copii. Acum, însă, vedeta vrea să se afle în această postură cât mai rapid. Are mari așteptări de la anul 2021, iar printre cele mai mari dorințe se află un alt membru al familiei.

Actrița a dezvăluit că a început în forță emisiunea sa de pe canalul ei oficial de YouTube, astfel că dincolo de carieră se gândește la planul personal. Conform mărturiilor Oanei, ea și Alex Ashraf își doresc un copil, spunând că totul a fost mai greu din punctul ei de vedere pentru că încă se simte coppilul în casă și în general.

„Am luat în considerare toate variantele, și natural și vitro și mamă surogat. Vom vedea acum ce-o fi să fie, dar băiat să fie!”, a detaliat artista. Întrebată de lucrurile care o deranjează la lumea mondenă, vedeta a răspuns că ipocrizia, considerând că trecutul unora a fost trecut cu vederea mult prea ușor.

„Mă deranjează martaloagele astea, multe dintre ele pe care le știam de mult, de când sugeau ciorapii unor șefi prin TV și acum se dau mari doamne cu ștaif și stil… Mă deranjează fenomenul de “influencereală my ass” care de fapt nu există…Totul e fix pentru lovele, nu există că interesează pe vreuna de “public sau fani”. Care public, care fani? Ca să ai fani sau public trebuie să fii artist nu să te dai cu creme sau să te demachiezi și să îmi arăți jegul pe cotonetă sau să dai coduri…Lumea a luat-o razna cu influencereala asta.

Ce să influențezi la o cremă? Pe bune! Ce fani să ai? Spune mai bine că vrei cașcaval de pe urma gâștelor și gata! Vrăjeală multă și prosteală la fel…nume de troglodite am dat…antipatii am multe…simpatii nu prea am…Repet! Nu îmi plac oamenii care uită cine sunt și cred că toți suntem amnezici și nu mai știm cine sunt ele. Am un mare respect pentru artiști, intelectuali rasați, nu martaloage care vând ace, brice și carice și care merg prin Dubai pe filiera fetițelor de Dubai și apoi vin în țară și au “Hermes”, ‘‘Diamonds” și altele, sau sunt Models! O să dezbat subiectul “Porta Potties”, cunoscătorii știu ce spun pentru că majoritatea “divelor” low sau high cost au trecut pe acolo”

Oana Zăvoranu (Sursa: ciao.ro)