Oana Zăvoranu a răbufnit! Reacția tranșantă a vedetei, după scandalul monstru dintre o angajată de la clinica ei și Alex Ashraf

Oana Zăvoranu tună și fulgeră după ce soțul ei Alex Ashraf a fost implicat într-un scandal cu o fostă angajată de la clinica lor One Life. Ce a declarat frumoasa actriță despre incidentul petrecut în urmă cu doar câteva zile.

În ultima săptămână, Alex Ashraf a fost implicat într-un scandal de zile mari cu o fostă angajată de-a clinicii sale și a soției sale Oana Zăvoranu, femeie pe care afaceristul o acuză că l-ar fi agresat fizic.

Controversata actriță nu a putut sta departe și a intervenit pentru a veni în apărarea partenerului ei de viață. Oana Zăvoranu a oferit primele declarații privitoare la scandalul petrecut la clinica sa de înfrumusețare din Capitală.

Vedeta și-a felicitat soțul pentru felul în care a gestionat problema, asigurându-i pe toți că dacă ea ar fi fost prezentă la momentul altercației, situația ar fi decurs cu totul altfel.

„Noroc că nu am fost acolo. Dacă eram acolo, o călcam în picioare. Eu nu permit ca în clinica mea cineva să ridice tonul măcar. L-am felicitat pe soțul meu pentru cum a știut să gestioneze situația. Eu nu știu ce făceam.

Oana Zăvoranu a explicat faptul că și ceilalți angajați ai clinicii sale erau șocați de comportamentul neobișnuit al femeii care l-a acuzat pe soțul vedetei Alex Ashraf că ar fi agresat-o fizic.

Mai mult de atât, conform spuselor actriței, fosta angajată a clinicii nu ar fi respectat nici măsurile de siguranță impuse pe perioada pandemiei. Asistenta l-a acuzat pe Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu, că ar fi fost violent cu ea.

„Avea masca pusă mai așa, fără nicio protecție. Se tăvălea pe acolo, urla. Ea era fără mască pe față într-o zonă a clinicii unde se fac teste Covid, să ne înțelegem. Dacă vă arăt ce mesaje îmi trimitea nenorocita asta, cum îmi spunea: ‘vai, doamna Oana, ce vă apreciez, sunteți un talisman’.

Păi, din 2019 până acum am fost un talisman și acum nu mai sunt bună? Cât am plătit-o și am tratat-o regește, cu bonusuri, cu atenții, a fost bine?”, a completat revoltată actrița pentru sursa citată.