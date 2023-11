Oana Turcu, despre începutul relaţiei cu Cristi Brancu. Unde s-au cunoscut cei doi: „Aşteptam să mă caute, să mă sune” VIDEO EXCLUSIV

Cristi Brancu și Oana Brancu sunt împreună de 15 ani, iar startul poveștii lor de iubire a fost un simplu interviu, în urma căruia Oana a așteptat ca prezentatorul TV să dea un semn. Î

n interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cuplul ne-a povestit despre aniversarea în 3 la Milano, cel mai dificil moment din relația lor, cum le-a schimbat viața fiul lor, Tudor, responsabilitățile venite la pachet o dată cu statutul de părinți, dar și ce educație financiară îi oferă lui Tudor.

Oana Turcu, despre un mariaj de succes

Cristi Brancu și Oana Turcu au devenit o familie completă din momentul în care în viața lor a apărut Tudor. Alături de fiul lor, cei doi au celebrat 15 ani de iubire în Italia.

Recent ați împlinit 15 ani de mariaj. Cum ați sărbătorit acest moment special din viața voastră?

Oana Turcu: L-am savurat din plin. Am fost la Milano, am călătorit, am văzut lucruri frumoase, ne-am plimbat prin ploaie, am mâncat bunătăți, am dat un super interviu pentru o super revistă: Vogue Italia.

Cristi Brancu: Am fost la Santa Maria delle Grazie unde se află Cina cea de Taină, ne-am plimbat prin locuri foarte frumoase și am fost la Scala din Milano unde Tudor a fost pentru prima oară fascinat de această lume și a văzut Micul prinț pentru copii și noi cu el am fost copii.

Cristi Brancu: “Mi-am dat seama atunci că iubirea ei este atât de mare, încât dacă mie mi se face rău, pică o dată cu mine”

Care a fost cel mai dificil moment din relația voastră și cum l-ați gestionat?

Oana Turcu: Am fost la emisiunea lui și trecuse o oră și el nu mă suna. Știam că mă va suna, știam că vom fi împreună și el totuși nu suna. A fost o tragedie. (râde)

Nu, recunosc, atunci am avut cele mai mari emoții și a fost cea mai mare durere, pentru că așteptam să mă caute, așteptam să mă sune, simțeam lucrul ăsta cu toate că nu fusese nimic decât un simplu interviu. Dar s-a întâmplat și acum totul e ok.

Cristi: A mai fost un moment dificil, când noi am împrumutat o idee de la un show american și ne aruncam cu niște pahare în față în urma unui joc de cărți și eram cu un cântăreț. Și televiziunea respectivă la care lucram, avea niște pahare sănătoase de cristal, adică îți spărgeai capul, ceea ce mi s-a și întâmplat.

Omul când a aruncat apa, pam. M-a văzut la televizor și până am ajuns acasă, ea trăise momentul mai tare decât mine, i se făcuse rău. Deci efectiv mi-am dat seama atunci că iubirea ei este atât de mare, încât dacă mie mi se face rău, pică o dată cu mine.

Cum v-a schimbat Tudor? Rolul de părinți a trebuit să îl învățați.

Oana Turcu: Recunosc că am avut mare ajutor în părinți care aveau logic experiență și mi-au fost alături așa umăr în umăr de fiecare dată. Întotdeauna când am avut o problemă, am întrebat. Nu știu dacă a fost bine sau nu, pentru că am fost până la urmă foarte mulți în jurul lui Tudor, iar el poate de asta este un pic mai alintat.

Cine îi stabilește mai multe limite?

Cristi: Lecțiile la istorie, la geografie, la biologie, la română, la engleză se fac cu mine, unde, sigur că un copil ar dori ca, la un moment dat, să aibă mai mult timp de joacă. Și atunci sigur că trebuie să avem limite.

Multe limite și le-a impus el, pentru că împreună cu socrul meu face sport și am slăbit și arătăm foarte atletic. Este un copil foarte muncitor și foarte curajos, deci la învățătură, iar mami înseamnă tot ceea ce înseamnă dezvoltarea lui personală. Și aici de fiecare dată când depășește limita, mami îi spune că nu e bine.

Oana Turcu: “Tudor doar strânge banii și nu cheltuiește nimic”

Ce puteți să îmi spuneți despre educația lui financiară?

Oana: Doar strânge banii și nu cheltuiește nimic și de fiecare dată îmi spune că acum va plăti el. “Este rândul meu, eu îmi plătesc singur!” Și nu știu cum se face că în momentul în care trebuie să plătească, nu.

Din ce câștigă bani fiul lui Cristi Brancu

Cristi: Adevărul este și următorul. El este pasionat de youtube și mă bate la cap să postez pe youtube, să posteze mami, să posteze el. Se monetizează. De fiecare dată când încasezi bani de pe youtube, îi primești tu. De fiecare dată îi arăt. Uite, am primit atâția bani și asta reprezintă pușculița din care nu dă bani. Deci educația fianciară este foarte simplă: muncești, ai!

Video: Cătălin Shadi Sîrbu