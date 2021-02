Silvia Chifiriuc, ipostază incredibilă. Soția lui Petre Roman a pozat așa pentru fani FOTO

Silvia Chifiriuc, ipostază incredibilă. Soția lui Petre Roman arată impecabil la vârsta de 48 de ani pe care o posedă. Recent, frumoasa brunetă a pozat într-un mod inedit pentru fanii de pe rețelele sociale, care au bombardat-o cu mii de mesaje și întrebări. Cum a fost surprinsă Silvia Chifiriuc pe Instagram te va șoca.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Silvia Chifiriuc arată senzațional la 48 de ani pe care îi are dar nu și-i arată deloc. Soția fostului premier al României Petre Roman și-a surprins fanii din mediu online cu ultima postare de pe Instagram. Celebra cântăreață a fost surprinsă într-un local distins, fumând un trabuc. Îmbrăcată cu o bluză albă și o pălărie neagră pe cap, care contrasta frumos cu pielea ei măslinie, vedeta arată foarte trendy. Imaginea o surprinde savurând un trabuc, semn că Silvia Chifiriuc se relaxează de zile mari, poza neavând nevoie de nicio altă descriere.

Admiratorii de pe Instagram au înroșit butonul de LIKE, trimițându-i brunetei mii de inimioare, semn că Silvia Chifiriuc este foarte îndrăgită de comunitatea sa de fani de pe celebra rețea de socializare.

Povestea de dragoste dintre artistă și fostul premier al României a ținut ocupată, de-a lungul anilor, prima pagina a tabloidelor. Petre Roman și Silvia Chifiriuc sunt împreună de foarte mulți ani, cei doi s-au căsătorit în anul 2009. Relația dintre cei doi parteneri a devenit controversată nu doar din cauza diferenței de vârstă de 26 de ani dintre cei doi, ci pentru că frumoasa brunetă este motivul pentru care Petre Roman s-a despărțit de prima lui soție, Mioara Roman, femeia alături de care și-a petrecut aproape trei decenii din viață.

„L-am cunoscut pe Petre în aer. Întâmplarea a făcut să avem locuri în acelaşi avion. Era o cursă Milano – Bucureşti. Petre, care avea locul de lângă el liber, m-a rugat să stau acolo şi astfel am făcut cunoştinţă. Şi am tot stat de vorbă până la aterizare. Apoi, am menţinut legătura şi, după o vreme, a venit şi ziua când el a decis să închidă uşa trecutului şi să deschidă, alături de mine, uşa unui viitor nou, împreună“, povestea Silvia Chifiriuc, în urmă cu ceva timp.