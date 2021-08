Oana Roman nu s-a mai abținut. Ce a spus despre Andra când a fost întrebată ce părere are despre artistă

Oana Roman este o fire deschisă și obișnuiește să le răspundă prietenilor virtuali la întrebările lor. Așa se face că una dintre întrebările internauților a vizat-o pe artista Andra, iar Oana Roman nu s-a mai abținut și a spus tot ce crede despre aceasta.

Oana Roman postează des pe rețelele de socializare și ține legătura cu fanii săi prin intermediul acestora. Cum fanii ei au în permanență curiozități, aceasta a fost întrebată ce părere are despre Andra, soția lui Cătălin Măruță. Oana Roman nu s-a ferit să răspundă la întrebare și să spună tot ce crede despre artistă.

Prin urmare, Oana Roman a avut numai cuvinte de laudă la adresa Andrei, pe care o consideră ”poate cea mai bună voce a României”, dar și ”o fată extraordinară„.

Amintim că luna viitoare, mai exact pe data de 24 septembrie, Oana Roman și Marius Elisei vor merge la biserică, ca să-și reînnoiască jurămintele, deoarece, așa cum a declarat bruneta, cei doi nu au divorțat în fața lui Dumnezeu și nici nu au făcut o slujbă de dezlegare. De altfel, la aproximativ o jumătate de an de la divorț, cei doi au ales să își mai dea o șansă.

”Nu ne căsătorim civil din nou sub nicio formă, cel puțin deocamdată. În septembrie e ziua lui, vom face o petrecere, vom merge la biserică doar pentru a face o ceremonie de reînnoire de jurăminte, deoarece noi în fața lui Dumnezeu nu am divorțat, n-am făcut o slujbă de dezlegare. Vom face o petrecere pentru a celebra acest eveniment și ziua lui de naștere”, a spus Oana Roman tot pe Instagram.

Tot pe Instagram, Oana Roman avea să spună și de ce anume s-a împăcat cu Marius Elisei.

„Foarte multă lume, inclusiv prieteni și familie, ne întreabă cum și de ce ne-am împăcat. De ce? Pentru că am luat această decizie doar noi împreună fără să simțim nevoia să o discutăm cu nimeni, nici măcar cu familia sau prietenii apropiați”.

„Toți au aflat și au văzut din postările noastre. Este poate un gest egoist din partea noastră, dar am dorit să facem acest pas doar noi cu noi. Am refuzat, ca și atunci când ne-am despărțit, orice invitație la vreo emisiune în care să vorbim despre asta și nu am făcut niciun fel de discuție publică pe această temă”, scria Oana Roman pe Instagram.