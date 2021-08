Informații de ultimă oră despre starea Mioarei Roman. Decizia neașteptată luată de Oana Roman EXCLUSIV

Oana Roman este îngerul păzitor al mamei sale, Mioara! Ajunsă la vârsta de 81 de ani, fosta profesoară de arabă a fost năpădită de datorii și de probleme de sănătate. Aceasta ne-a mărturisit în exclusivitate că s-a mutat la fiica sa și că îi este foarte bine alături de familia acesteia.

Mioara Roman are o viață desprinsă parcă din filmele de acțiune! Aceasta a muncit o viață pentru binele familiei, a fost părăsită de celebrul om politic, Petre Roman pentru o femeie mult mai tânără ca ea.

Asta după ce ani de zile Mioara a fost în spatele fostului premier al României și l-a încurajat în ceea ce privește ascensiunea sa. Și asta nu este tot! Pentru că Mioara Roman a ajuns să locuiască împreună cu Oana sub același acoperiș.

Totul din cauza faotului că fosta soție a lui Petre Roman nu are unde să stea având în vedere că are datorii la stat de 350.000 de euro după ce chiria din vila de pe Primăverii, unde a locuit cu fostul soț, a ajuns la 6.000 de euro pe lună de la 159 de dolari după separarea de Petre Roman.

Contactată de reporterii playtech.ro, Mioara Roman ne-a mărturisit unde locuiește ea acum având în vedere că nu mai are locuință, iar problemele de sănătate o fac să nu mai aibă forță de muncă:

Marius este foarte drăguț cu mine, mă răsfață cu de toate, îmi gătește prăjituri, Oana mai puțin, Oana are treburile ei acolo. Acum se înțeleg bine Oana și Marius s-au despărțit, și după cum știm cu toții, s-au împăcat. Ei în fața lui Dumnezeu, sunt căsătoriți, sunt împreună, asta contează” Mioara Roman

“Sunt bine acum, sunt sănătoasă. Acum stau la fata mea Oana împreună cu Isa, nepoțica mea, și cu ginerele, dar mai merg și la centru de recuperare, nu mă las. Catinca nu are cum să mă ia pentru că ea și Calina stau în chirie acum.

Ajunsă la vârsta de 81 de ani, Mioara Roman suferă de mai multe afecțiuni, printre care și de o formă gravă a bolii Parkinson. Fosta soție a lui Petre Roman nu își mai poate folosi o mână și are constant nevoie de ajutor pentru a se îmbrăca și chiar pentru a se putea deplasa.

”Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea, îmbătrânirea a fost bruscă. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana Roman despre starea de sănătate a mamei sale.