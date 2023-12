Oana Roman, noutăţi despre cum se simte mama sa. Mioara Roman, îngrijită exemplar de cadrele medicale

Mioara Roman a avut mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, iar toamna aceasta a ajuns din nou pe mâna medicilor. Oana Roman, fiica ei, se asigură că nu îi lipsește nimic și o vizitează mereu. Vedeta a dezvăluit cum se mai simte mama ei, după aproape trei luni de la episodul critic prin care a trecut.

Mioara Roman trece printr-o perioadă grea a vieții sale, după ce problemele de sănătate i-au dat o mulțime de bătăi de cap. Fosta soție a lui Petre Roman se află într-un centru, unde este îngrijită cu mare atenție de cadrele medicale, care se asigură că nu o scapă din ochi niciodată și este la zi cu toate tratamentele.

În luna octombrie a ajuns, din nou, de urgență la spital. Aceasta a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă și a stat zile întregi la terapie intensivă, dar starea ei s-a ameliorat și a putut fi transferată la căminul în care își va petrece restul timpului.

Fiicele sale sunt cele care se asigură că nu îi lipsește nimic, având în vedere că și-au asumat responsabilitatea de a o duce la un azil. Catinca și Oana au revenit la sentimente mai bune tocmai de dragul celei care le-a dat viață, având în vedere că nu se înțelegeau prea bine și erau foarte orgolioase.

O vizitează ori de cât ori au timp și au mare grijă de ea. Plătesc sume frumoase pentru ca aceasta să beneficieze de îngrijiri de top, dar sunt mulțumite că acum este mai bine.

Oana Roman este foarte activă în mediul online, unde vorbește despre tot ce este nou în viața ei. Are o mulțime de fani care îi urmăresc activitatea și ea se asigură că nu îi scapă niciun detaliu.

Într-o relatare recentă, vedeta a împărtășit informații despre evoluția a mamei sale, care se află sub stricta supraveghere a cadrelor medicale. Astfel, spune că starea ei se ameliorează de la o zi la alta datorită îngrijirii specialiștilor.

Prin intermediul unei postări pe Instagram, bruneta a dezvăluit că mama sa se simte în general bine, cu toate că problemele de sănătate nu au dispărut complet. Cu toate acestea, vestea că starea sa de sănătate se îmbunătățește aduce un sentiment de optimism și speranță, subliniind contribuția valoroasă a echipei medicale în acest proces.

„Am ajuns la mama. Azi am reușit să vorbesc mai mult cu ea. Este incredibil cât de bine este îngrijită și cât este de bine și în formă având în vedere câte probleme are”, a fost mesajul postat de Oana Roman pe Instagram.

Timp de peste 30 de ani, Petre Roman și Mioara Roman au fost soț și soție, fiind considerați unul dintre cele mai notabile cupluri din anii ’90. Familia lor, împreună cu fiica lor, Oana, a fost foarte apreciată la acea vreme, dar fericirea a luat sfârșit la un moment dat.

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar cei doi soți au decis să meargă pe drumuri diferite, deși îi legau atât de multe. Relația de dragoste dintre Petre și Mioara Roman s-a destrămat în momentul în care fostul prim-ministru a întâlnit-o pe cântăreața Silvia Chifiriuc, după care i s-au aprins imediat călcâiele.

Politicianul recunoaște că s-a îndrăgostit iremediabil de frumoasa brunetă, iar nimic nu i-a putut sta în cale. Și-a urmat inima și a făcut pași mari către aceasta, cu care a reușit să își întemeieze o familie, deși lăsase o alta în urmă. Petre Roman a decis să divorțeze de mama fiicei sale pentru a trăi alături de femeia pe care o numește și acum iubirea vieții sale.

În anul 2009, Petre Roman și Silvia Chifiriuc au decis să își unească destinele prin căsătorie, provocând o mulțime de controverse în rândul opiniei publice. Mulți erau sceptici cu privire la durabilitatea acestui mariaj, având în vedere diferența semnificativă de vârstă dintre cei doi.

La acea vreme, ea avea doar 37 de ani, în timp ce el împlinise 62 de ani, o diferență de 25 de ani care a stârnit discuții și curiozitate. Au fost aspru criticați de cei din jur, dar singurul lor scop era să își trăiască în liniște iubirea.

„Cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a spus fostul premier al României pentru Denise Rifai.