Catinca Roman, detalii de ultim moment despre Mioara Roman: ‘Miercuri sau joi o mutăm la sanatoriu’

Mioara Roman traversează o altă perioadă dificilă din viața ei, din cauza unor probleme grave de sănătate. Fiica ei, Catinca Roman, a oferit detalii importante despre starea ei de sănătate. Când va fi externată Mioara Roman și când va fi reinternată la sanatoriu.

Mioara Roman a suferit o intervenție chirurgicală dificilă și de trei săptămâni se află în spital. Starea ei de sănătate s-a înrăutăți brusc și specialiștii au decis să o ducă direct pe masa de operație ca să îi salveze viața.

Fosta soție a lui Petre Roman a fost scoasă acum de la Terapie Intensivă și se pregătește de externare. Intervenția laparoscopică a fost un real succes, conform informațiilor oferite de fiica ei, Catinca Roman, iar în următoarele zile va fi externată.

Catinca Roman a precizat că mama ei a depășit momentele critice și și a fost transferată de la Terapie Intensivă. Miercuri, aceasta se va întoarce la sanatoriul unde se află de ceva timp și unde beneficiază de cea mai bună îngrijire din partea tuturor specialiștilor.

Catinca și Oana Roman au fost principalul subiect de discuție de multe ori. Cele două au avut multe certuri și cu greu au reușit să ajungă la o înțelegere, dar acum ar fi în relații foarte bune.

Catinca Roman a dezvăluit că ea și sora ei se înțeleg bine acum și îi sunt alături mamei lor în egală măsură. Vedeta a mărturisit că mereu și-a admirat mama, indiferent de problemele pe care le-au avut în familie.

Cât despre relația cu sora ei, cele două ar fi reușit să treacă peste neînțelegeri și să își unească puterile de dragul mamei lor. Mereu au avut o legătură controversată, dar știu că se vor uni mereu și niciodată nu le va putea despărțit nicio problemă.

„Sunt ok cu Oana, indiferent de relația dintre noi nu se pune problema ca vreuna dintre noi să o părăsească pe mama. Mama a fost iubită de noi, o femeie extraordinară.

Eu chiar întotdeauna am admirat-o pe mama și am fost alături de ea, chiar de asta am ținut să vin și să precizez că mereu am admirat-o pe mama mea, indiferent de ce s-a spus, de problemele noastre, familia noastră. În primul rând ca om, mi se pare.. Nu știu, nu am înțeles foarte exact”, a mai precizat Catinca Roman.