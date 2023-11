Mioara Roman, probleme de sănătate după operaţie. Oana, fiica sa, a dat noi detalii: „Nu vă puteţi imagina”

Cu toate că acum este stabilă și se reface în urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o recent, veștile despre mama Oanei Roman nu sunt tocmai bune. Vedeta a dezvăluit că Mioara Roman se confruntă cu unele probleme de sănătate după operație.

Anul 2023 a fost unul marcat de cumpene pentru Mioara Roman. Fostul profesor universitar a avut nevoie de mai multe ori de intervenția urgentă a medicilor, petrecând perioade destul de lungi de timp internată în diferite spitale din București.

Cu câteva săptămâni în urmă, mama Oanei Roman a suferit o nouă operație, una complicată, cu riscuri, medicii fiind rezervați în ceea ce privește șansele de reușită. Fiica sa i-a afost alături la fiecare pas, oferindu-le celor care îi urmăresc activitatea în mediul online și câteva informații despre problemele de sănătate ale acesteia.

Părea că Oana Roman se pregătea pentru un scenariu negru, însă mama sa a dovedit că este încă puternică, în ciuda afecțiunilor cu care se luptă. După ce a fost întrebată de mai mulți internauți cum se mai simte mama sa, vedeta a venit cu noi vești.

Din păcate, starea Mioarei Roman nu este bună. După aproape o lună de stat în spital, în pat, au apărut unele complicații. Tratamentul este unul costisitor și dureros, însă semnele sunt încurajatoare.

„V-am promis că mai vorbim astăzi, dar nu am mai avut timp. Am fost şi la mama, i-am dus tot ce avea nevoie, am luat-o pe Isa de la şcoală, m-am întors la mama. Mă întrebaţi mult de ea, este mult mai bine, faţă de starea pe care o avea când a fost externata. Nu vă puteţi imagina!

Operaţia a reuşit, domnul doctor a salvat-o, dar starea ei generală era una foarte proastă, după o lună de stat în spital. Cu hemoglobină scăzută şi o escară foarte gravă care nu a fost tratată îndeajuns, din păcate. Nici astăzi nu este vindecată, tratamentul este complicat, costisitor şi foarte dureros pentru ea, dar este mult mai bine”, a spus Oana Roman, pe InstaStory.