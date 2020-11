Oana Roman, momente dureroase. A dat vestea în direct la TV

În urmă cu patru luni, Oana Roman vorbea cu lacrimi în ochi, într-un interviu pentru ”Sinteza Zilei”, despre cei 20 de ani în care a fost hărțuită pentru că era grasă. Nu a răspuns, căci, în fața acestor vorbe dure, în viața ei privată, se întâmplau lucruri mai grave. Toate păleau în fața problemelor sale de sănătate despre care astăzi, dintr-un interviu pentru ”XNS” aflăm că i-au șters de pe listă posibilitatea de a mai deveni mamă vreodată.

Oana Roman, diagnostic dureros: nu mai poate face copii

2014 a fost un an greu pentru Oana Roman, deși, aparent, cel mai fericit din viața sa. Aceasta a suferit mai multe intervenții medicale un an mai târziu, după ce s-au observat mai multe nereguli în urma operației de cezariană prin care și-a adus pe lume fetița. Mai exact, aceasta a suferit mai multe complicații din cauza intervenției cu pricina, aducând-o din nou pe masa de operație.

La patru zile după naștere, prima operație i s-a infectat și i-a afecta mușchiul peretelui abdominal și intestinul gros. Medicul care s-a ocupat de vedetă nu i-a răspuns la mesaje și apeluri, acuza Oana, astfel că a apelat la un alt specialist. De această dată, i s-a tăiat o parte din mușchiul abdominal, acesta fiind înlocuit cu o plasă care avea să îi susțină și să îi protejeze intestinul gros. Vedeta a fost la un pas de septicemie.

„Este taiata de sus pana jos pe burta si a trecut prin niste momente cumplite, greu de imaginat. Au fost momente in care medicii nu credeau ca va scapa cu viata. Infectia a fost atata de puternica incat a fost la un pas de septicemie. Oana a sperat ca medicul va lua legatura cu el pentru a discuta, insa, nimic. Tocmai de aceea, ea este decisa sa il dea in judecata. A avut foarte mare incredere in el si nu se astepta sa se intample asa ceva. Nu s-a gandit inca la ce daune va cere, probabil ca vor fi mai mult simbolice, pentru a da un exemplu", spunea pentru CanCan o sursă apropiată Oanei Roman.

Declarațiile vedetei

Ce nu se știa până astăzi este că acest șir de intervenții au privat-o de gândul de a fi mamă. „În urma acestei operații pe care am suferit-o atunci, nu am voie două lucruri: să fac orice fel de mișcare care să îmi solicite mușchii abdominali și să fac orice fel de intervenție la nivelul abdomenului. Nu mai am avut voie să fac copii. Și dacă aș fi vrut să îmi tai stomacul, nu aș fi avut cum, pentru că nu a voie. Șansele să nu mai ies vie din acea operație ar fi fost foarte mari”, a povestit aceasta de cu seară, în platoul ”XNS”, show difuzat pe Antena 1.