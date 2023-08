Oana Roman, făcută praf de Mara Bănică și Vica Blochina. Totul a plecat de la un bărbat: „Eu îl vreau”

Oana Roman e află în centrul unui scandal de proporții, după ce a adresat critici dure la adresa lui Selly. Nu a durat mult, iar în apărarea tânărului au sărit mai multe vedete. Printre acestea se numără Mara Bănică dar și Vica Blochina. Ce spun vedetele?

Totul ar fi pornit de la așa-zisul scandal cu cărțile. Zilele trecute, Oana Roman a prezentat mai multe cărți fanilor acesteia. Vedeta nu s-a rezumat la a vorbi doar despre cărți ci a vorbit și despre Selly. Fiica lui Petre Roman e de părere că tânărul influencer ar trebui să citească mai mult, înainte de a-și da cu părerea de spre orice.

Nu a durat mult iar scandalul a luat amploare. Astfel că, în timpul emisiunii Acces Direct, Vica Blochina și Mara Bănică și-au exprimat părerea. Cele două vedete îi iau apărarea tânărului influencer. Mai mult, Vica Blochina a declarat că și-ar dori să aibă un copil ca și Selly.

Mara Bănică: Bă, și eu la fel. Eu am zis asta când l-am cunoscut. În sfârșit, ideea e că nu este vorba despre cât am citit sau nu am citit decât în cercul nostru intim de prieteni, sora noastră, dacă înțelegi ce vreau să spun. În rest, li se rupe oamenilor, crede-mă”

Până la momentul actual, Oana Roman nu a oferit o reacție vis-a-vis de jignirile aduse de Vica Blochina și Mara Bănică.

La scurt timp după declarațiile făcute de Oana Roman, Selly i-a trimis mai multe mesaje vocale, în care îi explică situația. Influencerul a ținut să-i reamintească că a citit 15 cărți și că ar fi citit mai mult dacă ar fi avut timp.

”Aseară am primit niște mesaje vocale de la băiatul puber, nu s-a obosit să scrie, probabil că e foarte greu să scrii mai multe fraze. Am ascultat doar două din ele, restul nu le-am mai ascultat. Mă certa foarte tare pentru faptul că l-am acuzat că nu citește și mi-a zis: «Eu am citit la viața mea». Mi-am adus aminte de un interviu în care singur a recunoscut că a citit doar vreo 15 cărți, pentru că nu a avut timp. Mi-a răspuns: «Da, dar am citit 15 cărți serioase, nu porcării». Nu, tati, nici Bacul nu-l iei cum trebuie dacă ai citit doar 15 cărți”