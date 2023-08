Vica Blochina, deranjată că a fost întrebată de unde are bani. Răspunsul dat de vedetă: „Am frigiderul gol”

Fosta concurentă de la Survivor, Vica Blochina se poate lăuda cu o viață de lux. La un moment dat, cunoscuta balerină a fost întrebată de unde are atât de mulți bani. Vedeta nu a stat pe gânduri și le-a oferit fanilor un răspuns ironic.

Vica Blochina se numără printre vedete care primesc atenție din partea fanilor. Diva s-a răsfățat cu vacanțe de lux, iar hainele și bijuteriile pe care le poartă se ridică la mii de euro. Viața de lux a acesteia le-a atras atenția urmăritorilor ei și i-a determinat să se întrebe cum a reușit vedeta să facă atât de mulți bani. Blondina le-a răspuns într-o notă ironică fanilor.

”De unde am bani? Îmi cad din cer! Banii mei îmi cad din cer! Deci, dorm noaptea și când mă trezesc… mă uit stânga dreapta și văd noaptea bani lângă. Am eu o înțelegere foarte bună cu cel de Sus. Ce întrebare e asta? Tu de ce nu ai bani?

De-a lungul timpului, Vica Blochina a participat la mai multe emisiuni, unde a fost plătită cu zeci de mii de euro. Printre emisiunile la care a participat se numără ”Survivor România” 2023, ”Asia Express”, la ”Ferma Vedetelor”.

În pararel, Vica Blochina gestionează o afacere cu lenjerii de pat. Pe lângă banii făcuți din afacere, se mai adaugă și campaniile pe rețelele de socializare.

Nu este pentru prima oară când Vica Blochina este criticată. Diva se arată deranjată de faptul că și acum i se spune ”amanta lui Victor Pițurcă”. În urmă cu 16 ani, fosta balerină ar fi avut o relație extraconjugală cu Victor Pițurcă. Cei doi au împreună un băiat, care locuiește cu celebrul fotbalist,

”Eu nu mai sunt cu omul ăsta de 16 ani, deci nu mai am nicio treabă. Eu nu cred că există vreo femeie în viața asta care nu a fost amantă. Este normal, ăsta este cursul vieții.

Nu este corect în momentul de față un titlu care apare în ziar «amanta lui Pițurcă». Am fost, recunosc că am fost, dar acum nu mai sunt! Sunt mama copilului lui Victor Pițurcă, este normal. Eu am considerat, în trecut, că am fost iubita lui Victor Pițurcă, nu amanta. Dacă în DEX scrie că am fost amantă, asta este situația. Ce, am zis eu că nu este adevărat?”